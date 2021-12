Le auto elettriche hanno molti vantaggi sia nelle performance sia nell'attenzione per l'ambiente, ma c'è un prezzo da pagare: il sound di scarico andrà a perdersi man mano che ci si allontana dalla potenza della combustione e ci si avvicina ai rotori elettrici. E per quanto ci si provi, i sound futuristici non soddisfano le orecchie degli appassionati come gli otto cilindri scatenati.

Ecco perché i ragazzi del canale YouTube Rich Rebuild hanno deciso di convertire una Tesla Model S - che si trovava a un passo dalla demolizione a causa di un'alluvione - in una berlina termica con il motore V8 della Chevrolet Camaro SS sotto il bagagliaio anteriore, come vedrete nel video qui sotto. Dopotutto Tesla non vende singolarmente batterie o motori, mentre Chevrolet sì e in qualche modo l'auto andava salvata... no?

Tesla V8: una strana ditocomia

La Tesla Model S riconvertita V8 Chevrolet non è ancora completamente messa a punto, anche se Rich Rebuild l'ha resa funzionante in tempo per il SEMA di quest'anno. Servono ancora modifiche a livello software per la gestione del carburante, che arriveranno in un secondo momento con una prova sul banco rulli.

Eppure l'auto è già in forma quanto basta per farsi un giro in strada e dimostrare che telaio e motore si sono uniti come si deve. Proprio da qui l'occasione di sentire come suona una Tesla V8, un binomio improbabile ma decisamente interessante.

La Model S V8 non ha problemi in strada e nemmeno a fare rifornimento con il tappo del serbatoio posizionato al posto della presa di ricarica, nascosto dietro al fianchetto del faro posteriore. Ha avuto successo anche in una concessionaria Chevy, dove il team si era recato per prendere un appuntamento di servizio per il motore, con i dipendenti dell'officina che si sono innamorati subito della vettura.

Non si noterebbe troppo

Se non fosse per l'Engine Swap sotto al cofano - o meglio, sotto al bagagliaio anteriore - la Model S non desterebbe alcun sospetto: la vernice è color bronzo, i cerchi sono aftermarket e ci sono degli adesivi sulla fiancata, ma nulla che lasci intendere una conversione termica. A meno che l'auto non sia accesa, si intende.

L'interno a sua volta è per lo più rimasto originale: le aggiunte riguardano ovviamente la leva del cambio sequenziale, il tunnel di trasmissione centrale e alcuni schermi per visualizzare le informazioni vitali del motore termico come il contagiri, ma per il resto è tutto stock - e tutto funziona ancora. Bluetooth, navigatore e comandi al volante inclusi.

A volte si sente dire che "certe auto elettriche sarebbero perfette se fossero a benzina", spesso perché le loro forme aerodinamiche le rendono molto appetibili nel look anche ai fanatici del motore termico. Una berlina coupé fastback originariamente silenziosa che ringhia come solo un V8 americano sa fare, è una strana dicotomia che sicuramente non farà piacere ai fan sfegatati Tesla, ma a tutti gli altri probabilmente sì.