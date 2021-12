La notizia ha scosso il mondo degli appassionati di auto: EmaMotorsport è morto. Il meccanico che da anni pubblicava su YouTube video nei quali raccontava il mondo delle auto dalla propria officina ci ha lasciati all’improvviso.

Emanuele Sabatino, questo il suo vero nome, aveva 45 anni e lascia moglie e tre figli. I funerali si terranno lunedì 13 dicembre alle 11.00 presso la chiesa di San Francesco di Siziano, in provincia di Pavia.

Da meccanico a influencer

Sbarcato sul web nel 2016 dopo il fallimento della sua officina a Melegnano, aveva aperto una pagina su Facebook e in poco tempo aveva raggiunto 20.000 follower, conquistati grazie alla capacità di raccontare in maniera semplice ed esaustiva il mondo delle auto, parlando di tecnica e non solo.

Da lì l’approdo su YouTube prima e Instagram poi, con video e storie caricate con regolarità e sempre più fan a seguirlo: quasi 270.000 sul canale video e 119.000 su Instagram.

Un’ascesa compiuta in appena 5 anni, condita dalla conduzione del programma “Cortesie per l’auto” e “In officina con Ema”.

La redazione di Motor1 Italia si stringe attorno a famigliari e amici di Emanuele.