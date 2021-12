Per gli appassionati di auto americane la Ford Mustang è sacra. Sin dagli anni ’60, la celebra icona del “cavallo ribelle” è associata ad uno dei modelli più apprezzati della storia.

Esistono, però, Mustang speciali che hanno un valore letteralmente inestimabile per i collezionisti. Una di queste è la Shelby GT350R Prototype con numero di telaio 5R002. Nel 2020 è stata venduta al prezzo record di 3,5 milioni di dollari (3,85 milioni considerando le tasse) ed è destinata a tornare all’asta.

Messa alla prova dalle leggende

I collezionisti da tutto il mondo si contenderanno la Mustang nel corso dell’asta Kissimmee di Mecum Auctions che si terrà dal 6 al 16 gennaio.

Definita come “Flying Mustang” (la “Mustang volante”), si tratta di uno degli esemplari più rari e importanti della storia. Guidata e sviluppata da leggende del motorsport americano come Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock e Jerry Titus, è stata la prima Shelby Mustang a vincere una corsa.

Questa vettura, in realtà, ha vinto decine di gran premi nel 1965 ed è stata alla base per i modelli futuri di quell’epoca. Dopo aver provato il suo valore in pista più volte nel corso degli anni, l’auto venne acquistata dall’ingegnere Bill Clawson di Ford Performance per appena 4.000 dollari. Il modello partecipò ad altri eventi e il motore, dopo aver macinato migliaia di chilometri sui circuiti americani, venne sostituito con un propulsore sperimentale derivato dalla GT40.

L’addio alle corse e la rinascita

Nel 1970, la Mustang passò nelle mani del pilota Luis Blanq-Cacaux, il quale, dopo averla utilizzata per alcuni weekend di gara, l’abbandonò per quasi 20 anni.

Nel 1989 venne prelevata ed esposta al museo Shelby di Boulder, in Colorado, nelle stesse condizioni in cui era stata ritrovata. Successivamente, la Thoroughbred Restorations di John Brown l’acquistò e la restaurò completamente ripristinando il motore originale 289 da oltre 300 CV. Nel 2014 la Shelby è tornata a vivere partecipando al Concorso d’Eleganza di Amelia Island.

Nell’estate 2020, la particolare storia della Ford e l’eccellenza del restauro hanno spinto le offerte a 3,1 milioni di euro. Ora, per ragioni sconosciute, l’acquirente ha deciso di rivendere l’esemplare. Semplice speculazione? Difficile saperlo, ma sarà curioso vedere se la Ford saprà superare il suo stesso record.