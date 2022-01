Tutti (o quasi tutti) sappiamo che cosa sono i roll-bar e a che cosa servono. Vengono utilizzati principalmente negli sport motoristici per proteggere l'occupante (o gli occupanti) dalle lesioni in caso di ribaltamento. Una sicurezza insomma, che in Russia hanno pensato bene di utilizzare per fare qualcosa di inaspettato. Alcuni di voi avranno già capito che stiamo parlando dei ragazzi di Garage54.

Il loro ultimo esperimento riguarda una Lada a cui è stato montato un roll-bar eccezionale pensato appositamente per farla rotolare in avanti, come se l'auto fosse in grado di fare le capriole.

Modifiche molto particolari

Innanzitutto vediamo com'è stata trattata la Lada. I russi hanno tagliato l'auto per accorciarne l'interasse, l'hanno elevata da terra e poi l'hanno spogliata di qualsiasi cosa a bordo. Via tutto, compreso il parabrezza, per ovvi motivi di sicurezza.

Nell'abitacolo è rimasto solo l'essenziale per far sedere il guidatore che, naturalmente, durante la prova ha dovuto indossare il casco integrale.

Per quanto riguarda il roll-bar, invece, questi ragazzi ne hanno realizzato uno in acciaio e lo hanno saldato all'esterno dell'auto con l'obiettivo di ribaltare la Lada in avanti di 360 gradi.

L'acrobazia si compie

Il lavoro è stato duro e particolare, dicono i protagonisti dell'impresa. Il primo ribaltamento dell'auto è stato provocato manualmente, così che l'autista potesse avere un'idea di cosa stava per accadere prima dell'esperimento vero e proprio. Quindi, dopo alcuni tentativi, accelerazioni e frenate brusche, l'acrobazia è riuscita.

Potete vederla qui sotto nel video e da più angolazioni, visto che sono state utilizzate varie telecamere. Tuttavia, mi raccomando, come sempre, non provate assolutamente a replicare questa bravata a casa!

Se siete curiosi e avete voglia di scoprire altre imprese pazzesche legate alle automobili vi consigliamo di cliccare qui, dove trovate le imprese da Record.