La Lada Niva continua a fare notizia. Non ci sono novità per il mercato italiano ma in Russia, dove ancora continua a vivere, è uno dei pilastri della strategia di Lada per il 2022. Durante una conferenza stampa sui risultati del 2021 e le prospettive per il 2022, i vertici Lada hanno presentato un'inedita versione della famosa fuoristrada che promette di vendere bene e i colleghi di Motor1 Russia l'hanno fotografata e vista dal vivo.

Si chiama Niva Travel Black e i più appassionati forse sapranno che nei mesi scorsi erano circolate foto spia di questa versione speciale. Ora è pronta per il debutto ufficiale e sarà in vendita a febbraio.

Abito scuro e interni eleganti

I tratti caratteristici della Niva Travel Black - che esternamente si può scegliere in qualsiasi colore - sono: cerchi da 16 pollici neri lucidi, archi non verniciati, targhette abbinate e interni specifici.

Nell'abitacolo i sedili sono rivestiti in tessuto a rombi e gli schienali sono decorati con la scritta Black. Una curiosità: l'auto in esposizione (ovvero quella che vedete nelle foto) non è dotata di airbag passeggero.

Una famiglia che si allarga

La famiglia Black Edition in realtà già esite in Russia e comprende i modelli Vesta Cross, XRAY e Niva Legend. La Niva Travel quindi allarga la famiglia e sarà offerta in cinque livelli di allestimento.

Senza entrare nelle specifiche dei prezzi e degli allestimenti (che ancora non sono stati comunicati) vale la pena ricordare le Lada Niva che più hanno stuzzicato la nostra curiosità nelle ultime settimane. Vi ricordate per esempio il kit che trasforma la Niva in elettrica? O la Lada Niva Legend 50th Anniversary che costa il triplo di un modello base fatto in Russia? Di seguito invece ancora altre curiosità su Lada.