Correva l'anno 1983 e ai nastri di partenza del Rally di Montecarlo si presentava, con al volante Walter Roehrl, la Lancia Rally 037, coupé chiamata a raccogliere la pesante eredità della Fiat 131 Abarth e rinverdire i fasti della Stratos. Risultato: primo posto per il pilota tedesco e primo tassello messo per arrivare poi a cogliere la prima posizione nella classifica costruttori del Campionato Rally 1983, accompagnata dal successo in classifica piloti con Hannu Mikkola primo e Roehrl secondo.

Un risultato passato agli annali: la 037 è stata infatti l'ultima auto a trazione posteriore a conquistare la vittoria finale, per poi lasciare spazio ai bolidi a trazione integrale. Un mito dell'automobilismo rinato lo scorso anno con la Kimera 037, affascinante (e potentissimo) restomod firmato da Kimera Automobili, protagonista oggi nella giornata di apertura del Rally di Montecarlo con il primo giro di apertura.

Doppia celebrazione

Per l'occasione la Kimera 037 si è vestita con una speciale brandizzata Pirelli (tra i partner tecnici di Kimera), per celebrare i 150 anni dalla nascita dell'azienda di pneumatici. Al volante del restomod dell'azienda con base a Cuneo 2 ospiti d'eccezione: Mario Isola, Head of Motorsport di Pirelli e Petter Solberg, campione del mondo Rally 2003. Al termine dello Shakedown la 037 verrà poi esposta fino a domenica nella piazza del Casinò di Montecarlo.

Si tratta di una delle prime uscite pubbliche dinamiche per il restomod made in Italy (Kimera Automobili ha sede a Cuneo), pronta poi a finire nei garage dei 37 futuri proprietari, con assegno di 480.000 euro (donor car esclusa). Un'auto esclusiva fortemente ispirata nelle linee alla gloriosa progenitrice e che alza ulteriormente l'asticella per quanto riguarda le prestazioni.

Come l'originale, più dell'originale

Basata su una Lancia Beta Montecarlo (la "donor car") con telaio tubolare, la Kimera 037 è mossa da un'evoluzione dello stesso quattro cilindri 2,1 litri con compressore volumetrico e turbocompressore della Rally 037, arricchito da una gestione elettronica di motore e sovralimentazione, per una potenza totale di 505 CV e 550 Nm di coppia. Tutti scaricati rigorosamente sulle sole ruote posterior tramite un cambio manuale 6 marce.