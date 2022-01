Nei decenni la Batmobile ha cambiato stile, forma e gadget tecnologici, rimanendo però sempre fedele a una caratteristica: il motore a combustione. Dal V8 della Lincoln Futura a quello della rabbiosissima muscle car del prossimo film dedicato all'uomo pipistrello, passando per i "siluri" di Burton e Schumacher e l'incrocio tra un fuoristrada e un carroarmato comparso nella trilogia di Nolan: la Tumbler.

Proprio quest'ultima è stata presa come base di partenza - con proporzioni ridotte - per creare la prima Batmobile elettrica. A firmarla è l'azienda vietnamita Van Daryl, specializzata in repliche in scala di auto del cinema. Il risultato è incredibilmente fedele all'originale, tranne per il fatto che questa non fa per nulla rumore.

Piccola ma funzionante

Lunga 3,7 metri, larga 2,4 e alta 1,3 la Batmobile elettrica è sensibilmente più piccola rispetto all'originale (la cui lunghezza è di 4,6 metri) ma non le manca nulla dal punto di vista estetico. Una sorta di caccia stealth con ruote dal peso di appena 600 kg grazie al telaio tubolare e al massiccio impiego di materiali leggeri come fibra di carbonio, acciaio e ABS.

Del motore elettrico non si sa praticamente nulla, se non che spinge la Batmobile emissioni zero fino a una velocità massima di 104 km/h ed è alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio, per un'autonomia non dichiarata.

Naturalmente la si può guidare (in pista o luoghi privati) in compagnia: l'abitacolo infatti è per 2 persone e all'interno sono presenti vari monitor, sui quali vengono proiettate anche le immagini riprese dalle 4 telecamere esterne.

Si può comprare

La vostra collezione di Batmobili chiama a gran voce anche la Tumbler elettrica? La buona notizia è che si può comprare, basta collegarsi al sito ufficiale e mandare una mail. La Van Daryl vi risponderà col prezzo (attualmente sconosciuto) e le informazioni per la spedizione.