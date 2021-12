Si avvicina il ritorno di Batman al cinema. Il 3 marzo 2022 il supereroe interpretato da Robert Pattinson esordirà sul grande schermo italiano portando con sé nuove avventure e, per quanto ci riguarda, nuove auto. In ogni film è stata protagonista una Batmobile diversa e anche nella nuova pellicola diretta da Matt Reeves c’è spazio per tanti inseguimenti a Gotham City.

L’amore per le muscle car

Il secondo trailer è incentrato sulle relazioni di Batman col resto dei protagonisti, tra cui la Catwoman interpretata da Zoe Kravitz, e il misterioso Enigmista, il villain della trama.

La Batmobile è sempre ben presente sin dalle prime scene. Le linee dell’auto sono chiaramente ispirate alle muscle car di una volta, ma sono interpretate in chiave moderna. Così, mentre il frontale sembra mettere insieme il design tipico di una Chevrolet Camaro o Dodge Challenger, il posteriore è molto più elaborato e con un look che ricorda quello della Batmobile del film del 1989.

Nel video compare per qualche secondo una Chevrolet Corvette C2 nera guidata da Bruce Wayne (il miliardario dietro la maschera del supereroe). Insomma, il Batman di Robert Pattinson sembra avere un certo debole per le auto americane classiche.

Batman e i V8

Ad accomunare i vari personaggi di Batman nel corso della storia, comunque, è anche l’amore per i V8. Nei trailer si sente nitidamente il sound degli 8 cilindri, un “must” per buona parte delle sportive americane. Anche altre tre Batmobile iconiche sono state equipaggiate con possenti motori V8.

Ad esempio, il modello del film del 1966 era basato su una Lincoln Futura, un concept presentato nel 1955 equipaggiato con un propulsore 6.4 V8, mentre la Batmobile apparsa nella pellicola del 1989 era mossa sempre da un V8 (stavolta di origine Chevrolet).

Infine, in “Batman Begins” la mastodontica “Tumbler” da 2,5 tonnellate si affidava ad un V8 da oltre 500 CV. Tra l’altro, questa Batmobile era talmente estrema che quasi tutte le acrobazie realizzate durante le riprese furono reali e la regia non dovette intervenire con degli effetti speciali.