Qual è la vostra Batmobile preferita? Ce ne sono per tutti i gusti, dalla lunghissima protagonista dei film di Tim Burton alla muscle car che comparirà nella pellicola "The Batman", passando per la Tumblr della trilogia di Nolan e la Lincoln Futura elaborata della serie TV con Adam West, uno dei primi Batman dello schermo.

E proprio la prima batmobile "in carne e ossa", o meglio la sua replica, andrà all'asta da Mecum Auctions all'interno dell'evento "KISSIMMEE" - in programma dal 6 al 16 gennaio - con un prezzo base ancora da definire. Ma se vi piace vestirvi di nero, avete ottime doti investigative e di notte soffrite di insonnia, potrebbe essere un ottimo investimento.

Copia perfetta

Certo non si tratta della Batmobile originale, ne sono state costruite appena 4 e le valutazione supera i 4 milioni di euro, ma la copia costruita a mano da un anonimo appassionato ha ben poco da invidiare a quella apparsa nella serie TV andata in onda dal 1966 al 1968, con tutta una serie di dotazioni tecnologiche che farebbero la gioia di Batman.

Basata su una Lincoln del 1978 (la Batmobile di Adam West nasceva sulla concept Lincoln Futura del 1955, realizzata dalla torinese Ghia) la replica ha richiesto lavori per un totale di 25.000 euro, dalla verniciatura - rigorosamente nera con profili rossi - alla realizzazione dei vari gadget che si trovano in abitacolo. Qualche esempio: il Bat-telefono, il Bat-computer, le Bat-luci, il Bat-radar, i sedili ribassati e tanto altro ancora. Non mancano poi i classici scarichi verticali che sbucano dalla parte posteriore, i coprimozzi col simbolo di Batman e il retrorazzo.

Sotto al cofano è stato sistemato un motore Ford 460, un V8 di 7,6 litri con potenza non specificata, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico. La lista completa delle specifiche la trovate sulla pagina ufficiale dell'asta.

Un mito che si evolve

Comparsa per la prima volta con le fattezze di una Cadillac (rigorosamente nera) la Batmobile divenne poi una versione elaborata di una Mercury, assumendo poi le iconiche forme della Lincoln Futura. Nel 1989 nel Batman di Tim Burton le sue fattezze cambiano radicalmente, con lunghissimo cofano, ali al posteriore e quelle forme entrate immediatamente nell'olimpo delle auto più iconiche del cinema.

Più sfortunata, come tutto il film, quella comparsa nei "Batman Forever" e "Batman & Robin" di Joel Schumacher, mentre con la Tumbler di Nolan e le sue forme a metà strada tra un carro armato e un Humvee la Batmobile è tornata a essere un oggetto di culto. E ora tutti aspettano di vederla in versione muscle car elaborata nel "The Batman" in arrivo nel 2022.