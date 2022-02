Ci sono Case che hanno aggiornato le promozioni in vista del mese di febbraio, e altre, come MINI, che già a gennaio hanno studiato formule valide fino a fine marzo: è il caso del finanziamento MINI Free sulla classica MINI Cooper 3 porte, in allestimento Camden Edition.

Questa MINI è sostanzialmente una Cooper, ma già dotata di serie di un gran numero di opzioni, che vanno dalle luci LED al navigatore, dai sensori posteriori al cruise control, fino alla personalizzazione specifica dentro e fuori.

Senza obbligo di permuta o rottamazione, il listino di questa MINI parte da 25.300 euro, esclusa IPT; l’anticipo è di 8.600 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 194,84 euro (TAN 3,99%, TAEG 6,10%), e comprendono i 350 euro delle spese di apertura pratica, ma non i 5 euro al mese delle spese di incasso.

Al termine, c’è la consueta maxi rata da 11.970,92 euro, per un massimo di 45.000 km, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Vantaggi

MINI ha abituato da tempo la propria clientela a versioni speciali con finanziamento agevolato, che permettono di ottenere accessori in più ad un prezzo vantaggioso, e con una rata mensile sempre piuttosto contenuta. Per questa Cooper 3 porte, l’anticipo può essere sostituito da una permuta, e le spese di apertura pratica sono comprese nella rata.

Svantaggi

Qualche svantaggio c’è, leggendo le note della promozione ufficiale: ad esempio, l’edizione speciale non comprende i colori normalmente a pagamento, ci sono tasse e oneri finanziari da considerare, e soprattutto vanno conteggiati i 5 euro di spese di incasso mensili, un po’ superiori alla media.

In sintesi