Il motore diesel è ormai in via d’estinzione. Con una quota di mercato in costante calo appannaggio di ibride ed elettriche, per l’addio ai propulsori a gasolio sembra solo questione di tempo. 10 anni fa, però, il motore diesel era il re del mercato soprattutto in Europa. Ad apprezzarlo erano anche gli Stati Uniti, una nazione da sempre maggiormente orientata verso le alimentazioni a benzina.

Proprio negli USA, nel 2012 una Volkswagen Passat SE TDI ha stabilito il record per il pieno più lungo del mondo: i circa 73 litri di diesel sono stati sufficienti per percorrere 2.616 km.

Il viaggio più efficiente del mondo

A stabilire l’incredibile primato sono stati i coniugi australiani John ed Helen Taylor in un viaggio tra Houston, in Texas, e Sterling, Virginia. In tre giorni, la coppia ha coperto gli oltre 2.600 km e ciò che rende il record ancora più incredibile è che la distanza è stata coperta in condizioni di guida normali.

Nessun trucchetto o velocità da “lumaca”, anzi. La coppia ha ammesso di aver anche caricato l’auto con circa 54 kg di bagagli e di essersi costantemente alternata alla guida. I coniugi non hanno mai guidato più di 14 ore al giorno e hanno tenuto una velocità media di circa 61 km/h.

Risparmiatori di professione

Il viaggio di Taylor a bordo della loro Passat TDI ha ricevuto tutte le certificazioni e i controlli del caso. Il carburante impiegato è stato verificato dalla polizia texana, mentre i motel in cui John ed Helen hanno soggiornato si sono assicurati che non venissero fatti dei nuovi rifornimenti. Infine, le forze dell’ordine della Virginia hanno confermato la validità del record.

Il risultato finale è davvero incredibile se si considera che la Volkswagen con motore 2.0 TDI da 140 CV e cambio manuale a 6 rapporti è stata omologata negli USA con un consumo combinato EPA di circa 18 km/l.

C’è anche da dire che, seppure il viaggio non sia stato organizzato direttamente dalla Casa, i Taylor sono dei veri e propri professionisti nel risparmio di carburante e detengono svariati record di categoria in giro per il mondo.

In passato hanno anche organizzato dei corsi e dei workshop per gli automobilisti per fornire consigli su come ridurre i consumi di benzina e diesel.