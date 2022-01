L'orchidea è il fiore nazionale di Singapore. Anzi per l'esattezza lo è l'orchidea Vanda "Miss Joaquim". Questo fiore rappresenta anche la resilienza, la bellezza e la forza. Per questo Rolls-Royce, quando ha deciso di dedicare un esemplare unico a quest'isola città-stato, lo ha scelto.

Per realizzare la Phantom Orchid - così si chiama - ci sono voluti due anni e un duro lavoro artigianale. E non è l'unica auto di lusso che il brand ha dedicato a Singapore, ricordiamo la SG50 Bespoke Rolls-Royce Ghost che ha celebrato il 50esimo anniversario del paese.

Un delicato lavoro di squadra

Il designer della Phantom Orchid è lo stesso della SG50 Bespoke Rolls-Royce Ghost: Michael Bryden. "L'obiettivo era darle un design equilibrato ma progressivo, che riecheggiasse i valori della regione di Singapore - spiega -. L'orchidea ha molti significati in Asia, in particolare ricorda che i resilienti si adattano e prosperano indipendentemente dall'ambiente in evoluzione".

La base di partenza è una Rolls-Royce Phantom a passo lungo che l'artista e designer tessile britannica Helen Amy Murray ha impreziosito con una lavorazione artigianale incredibile. A bordo ci sono delle vere e proprie opere d'arte, come la serie di orchidee intessute sulla seta che sono state racchiuse dentro un vetro, come se fosse la teca di un museo.

Un altro designer di Rolls-Royce, Yohan Benchetrit, ha creato invece gli inserti per i tavoli da picnic ispirati alle orchidee che si trovano dietro.

In perfetto equilibrio

Come l'interno anche l'esterno vuole evocare eleganza e serenità. Per questo la Rolls-Royce Phantom Orchid sfoggia una colorazione unica, chiamata Arctic White, che ha delle sfumature viola e prevede la combinazione di fini particelle di vetro per una finitura perlescente.

Rolls-Royce non ha rivelato il prezzo della sua ultima creazione, ma trattandosi di un pezzo unico immaginiamo che quest'opera d'arte abbia già un facoltoso proprietario rimasto nell'ombra.