La Rolls-Royce Cullinan, il primo SUV prodotto dalla storica Casa britannica, è già in versione di serie una tra le auto più esclusive e costose al mondo. Un modello protagonista anche di varie versioni speciali cui si aggiunge oggi la serie limitata denominata "Black and Bright Collection", ispirata ai colori notturni della città di Mosca.

Tinte carrozzeria e finiture dedicate

Disponibile in soli cinque esemplari per il mercato russo, la speciale Rolls-Royce Cullinan è basata sull’allestimento Black Badge, sigla che viene richiamata nella denominazione di questa particolare versione. La parola “Bright” si riferisce invece alla brillantezza delle tonalità di carrozzeria Turchese Blue, Orange Metallic, Twilight Purple, Forge Yellow e Magma Red, scelte da Rolls-Royce per il modello.

Come mostrano le immagini anche gli interni della Cullinan sono stati personalizzati con combinazioni di colori studiate appositamente per l’auto. L’abitacolo è inoltre stato arricchito dalla presenza di una finitura in fibra di carbonio sul cruscotto lato passeggero intervallata da strisce in tinta carrozzeria. Un dettaglio che secondo l'azienda richiede tre settimane di lavorazione per essere realizzato.

Lo Starlight Headliner sul cielo dell’abitacolo integra luci che riprendono la tonalità della carrozzeria e i battitacchi includono una scritta che ricorda l’edizione speciale “Black and Bright”, creata in esclusiva per Rolls-Royce Motor Cars Mosca.

Un'auto per pochissimi fortunati

Ricordiamo che la versione Black Badge, la più potente della gamma Cullinan, è equipaggiata con un V12 da 6,8 litri in grado di erogare 600 CV di potenza e 900 Nm di coppia ed esteticamente si caratterizza per la presenza di finiture cromate nere all'esterno e lo stemma Spirit of Ecstasy oscurato.

Rolls-Royce non rivela il prezzo per questo allestimento speciale del SUV, disponibile esclusivamente presso lo showroom di Mosca situata presso l’Ukraina Hotel, ma con ogni probabilità i fortunati clienti dovranno prepararsi a sborsare più dei 409mila euro richiesti per la versione "base".