Da qualche settimana Mansory è sbarcata negli Emirati Arabi Uniti. Nello showroom di Dubai (il primo al mondo dedicato ai modelli del tuner tedesco) la facoltosa clientela può personalizzare nei minimi dettagli il suo bolide di lusso. Per celebrare l’apertura della concessionaria, l’atelier ha preparato una speciale Rolls-Royce Cullinan da oltre 600 CV.

Fatta per impressionare

Come tantissime elaborazioni di Mansory, anche la Cullinan Special UAE è destinata ad attirare gli sguardi, a partire dalla tinta sfumata tra il grigio scuro del frontale il nero della parte posteriore.

Il tuner ha aggiunto un kit carrozzeria decisamente abbondante con paraurti e passaruota maggiorati e numerosi elementi in carbonio. Non passa inosservato nemmeno il diffusore con quattro terminali di scarico neri trapezoidali e la serie infinita di inserti grigi che ricordano il granito o il marmo.

A completare il tutto ci sono splitter, spoiler e nuove feritoie per i passaruota anteriori, i quali ospitano degli esagerati cerchi in lega da 24”.

Un razzo extra-lusso

La stravaganza della Rolls-Royce Cullinan continua nell’abitacolo con gli stessi rivestimenti in stile marmo della carrozzeria. Mansory ha sostituito tutti i rivestimenti dei sedili e dei pannelli delle portiere.

Addirittura, i sedili della parte sinistra sono diversi da quelli a destra, coi primi che sono in pelle nera e i secondi in pelle scura. Inoltre, sul poggiatesta delle poltrone posteriori è ricamata la forma degli Emirati Arabi Uniti per distinguere ulteriormente questa Rolls-Royce da tutte le altre.

Ovviamente, Mansory ha pensato anche al motore potenziando a dovere il 6.7 V12. Nella Black Badge, la versione più potente della Cullinan di serie si toccano i 600 CV, ma in questo modello si raggiungono i 619 CV e 950 Nm di coppia. Il tuner non fornisce dati specifici per prestazioni o prezzi. Chi compra una Rolls-Royce e lo fa da Mansory a Dubai, comunque, non perderà tempo a ragionare su questioni così “irrilevanti”.