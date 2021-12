Mansory, il preparatore tedesco specializzato nell’elaborazione di supercar e modelli di lusso, ha annunciato l’apertura del primo show-room, gestito in maniera totalmente autonoma dal brand, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Nel corso dell’inaugurazione della concessionaria verranno esposte tre auto speciali firmate Mansory, realizzate sulla base degli esemplari di serie della Rolls-Royce Cullinan, della Lamborghini Urus e della Mercedes-AMG Classe G.

Area dedicata alla personalizzazione dei materiali

Lo show-room si svilupperà su oltre 800 metri quadrati e consentirà al pubblico di vedere la gamma completa di modelli personalizzati dal tuner.

Situato nella “Sheikh Zayed Road” della città degli Emirati, oltre a mostrare le elaborazioni dei veicoli dei costruttori più prestigiosi, avrà una zona lounge nella quale i clienti potranno vedere e “toccare con mano” i campioni dei rivestimenti in pelle, delle varianti in fibra di carbonio e delle tonalità per la carrozzeria.

Sarà presente anche una parete dedicata all’esposizione dei 33 differenti design di cerchi in lega che l'azienda rende attualmente disponibili per i modelli oggetto di elaborazione.

Progetto di espansione a lungo termine

“Mi riempie di grande orgoglio che Mansory sia ora rappresentata con un proprio showroom a Dubai, una delle città più affascinanti e prospere del mondo. Il Medio Oriente è un'importante area per le vendite del brand che intendiamo rafforzare con questo progetto a lungo termine”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda, Kourosh Mansory.

L’ultima elaborazione, in ordine di tempo, del tuner tedesco ha visto protagonista la McLaren 720S. La supercar inglese è stata equipaggiata con numerosi particolari in fibra di carbonio e presenta un motore rivisto con potenza aumentata fino a quota 755 CV.