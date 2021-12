Non è la prima volta che gli specialisti di Mansory mettono mano alla Lamborghini Urus attraverso elaborazioni estreme, soprattutto dal punto di vista estetico. Ricordiamo a proposito un esemplare con interni viola, quantomeno bizzarri, realizzato per un cliente del Qatar.

L'ultimo lavoro del tuner tedesco sul SUV di Sant'Agata Bolognese include un kit widebody, un motore con potenza aumentata a quota 831 CV, ma soprattutto un trionfo di giallo e nero sulla carrozzeria e all'interno dell'abitacolo.

Non passa certo inosservata

Rispetto al modello di serie Lamborghini, le carreggiate sono state allargate e Mansory ha aggiunto diversi elementi in fibra di carbonio sulla carrozzeria quali cofano, prese d’aria anteriori, spoiler frontale, minigonne laterali, oltre a spoiler, alettone e diffusore posteriori.

Il tema giallo viene ripreso all’interno con la tonalità che è presente ovunque, dai rivestimenti in pelle, passando per la moquette e i tappetini e persino sul cielo, rendendo l’abitacolo un tantino “carico" dal punto di vista cromatico.

831 CV di potenza

Come successo con le altre Venatus (nome che Mansory dà alle sue Urus più estreme), anche l’ultima realizzazione di Mansory riceve un upgrade prestazionale. Secondo quanto dichiara il tuner tedesco, in seguito alle modifiche la Urus eroga 831 CV di potenza e 1.050 Nm di coppia, numeri che le permettono di toccare i 100 km/h in 3,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Lamborghini Urus by Mansory, la versione 2021 Lamborghini Urus by Mansory, la prima del 2020

La prima Venatus, presentata dal preparatore a marzo 2020, si differenziava dall'attuale per la carrozzeria e gli interni dominati dalla tonalità blu con particolari in verde neon. In quel caso il motore V8 biturbo Lamborghini sigla P810 era stato rimappato ed era stato installato un nuovo impianto di scarico sportivo per portare la cavalleria a quota 838 CV.

L'ultima Venatus con interni gialli e neri La Venatus del 2020 con interni blu

Per quanto riguarda l’attuale Venatus, l'azienda non ha specificato come sia intervenuta sull'auto per ricavare la potenza extra, ma è probabile che le modifiche abbiano riguardato, come per la versione precedente, la gestione elettronica del propulsore.

Mansory non comunica i prezzi di questa particolare Urus gialla, ma se siete interessati a scoprirlo potete contattare direttamente il preparatore tedesco.