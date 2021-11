La collaborazione tra preparatori è un evento piuttosto raro, quindi siamo rimasti incuriositi quando abbiamo scoperto che Mansory e MTM hanno unito le forze per lavorare sulla Audi RS6 Avant di ultima generazione.

La station wagon che già in versione di serie non manca certo di cavalleria è stata modificata con parti aftermarket a livello estetico e meccanico per trasformarla in un mezzo davvero unico.

Non passa certo inosservata

Mansory è intervenuto installando, come da tradizione per il tuner tedesco, un body kit estremo che da quanto si vede nel video pubblicato su Facebook dalla pagina Auditography dona all’auto un look da film apocalittico.

Il filmato evidenzia anche la presenza di enormi terminali di scarico a quattro uscite e un doppio spoiler sul tetto, ma questo è solo l’inizio perché sono numerosi gli interventi effettuati sull’Avant dai due tuner.

Altro che station tranquilla

Alla station wagon vitaminizzata sono stati montati una serie di elementi quali particolari della carrozzeria in fibra di carbonio, una doppia presa d’aria sul cofano, uno spoiler anteriore di grandi dimensioni e cerchi in lega da 22”.

Il nero che caratterizza la RS6 è completato da particolari in tonalità blu non solo sul corpo vettura, ma anche sulle ruote e sulle pinze dei freni. Il logo dei quattro anelli verniciato di colore scuro assieme ai fari posteriori oscurati contribuisce a dare un aspetto molto aggressivo alla Avant.

Come se non bastasse gli specialisti di MTM hanno lavorato per migliorare le prestazioni installando un kit di potenziamento stage 2 per il motore V8 biturbo da 4 litri che con questa modifica sviluppa una potenza di 831 CV e l’incredibile coppia di 1.167 Nm. Numeri che permettono all’Audi di scattare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiungere una velocità massima di 330 km/h.