Negli anni Mansory ci ha abituati a elaborazioni che più vistose non si può, con trionfo di super alettoni, appendici aerodinamiche esagerate, colori sgargianti e look cattivissimi. Ma il tuner tedesco è capace anche di creare bolidi meno esagerati, almeno dal punto di vista estetico, e la McLaren 720S che vedete in foto ne è un esempio.

La sportiva inglese infatti è stata "semplicemente" vestita di nero dalla testa ai piedi, quasi a voler passare inosservata senza dare l'impressione che sotto ci sia lo zampino di Mansory. Zampino che coinvolge estetica e meccanica, con un'immancabile aggiunta di cavalli e coppia.

Full optional

Per quanto riguarda la carrozzeria la McLaren 720S firmata Mansory fa il pieno di accessori, tutti rigorosamente in fibra di carbonio: paraurti anteriore e posteriore, diffusore posteriore ingrandito, nuove minigonne, appendici aerodinamiche posteriori, cofano anteriore, alettone, gusci degli specchietti e cover del motore.

Anche in abitacolo ci sono novità, come la possibilità di scegliere tra differenti finiture per alcuni particolari (legno incluso), pelle a ricoprire i sedili e naturalmente tanta fibra di carbonio. Il colore? Tutto nero, con i soli dettagli dei sedili a spezzare il look total black.

Quel tanto che basta

Ad accompagnare la McLaren 720S firmata dall'elaboratore tedesco c'è il classico V8 di 4 litri della Casa inglese in versione potenziata, portato a 755 CV e 780 Nm di coppia. Un aumento non esagerato, ma quanto basta per lasciarsi alle spalle le versioni di serie della coupé inglese. Il prezzo dell'elaborazione non è stato comunicato.