Il tuner Kourosh Mansory ci ha abituato a veri e propri mostri capaci di combinare lusso e prestazioni estreme. Basta pensare all'Audi Q8 da 780 cavalli o alla Lamborghini Urus in fibra di carbonio e con 838 cavalli sotto al cofano.

La nuova creazione dell’officina è l’incredibile Gronos 2021, ovvero una Mercedes G63 AMG davvero esagerata che verrà prodotta in soli 10 esemplari. Il SUV Mercedes è ora ancora più estremo grazie a cure specifiche non solo all’estetica, ma anche e soprattutto al motore.

Design scolpito

La Gronos 2021 si caratterizza per una verniciatura British Racing Green. Le appendici aerodinamiche sono state completamente ridisegnate da Mansory per renderle più eleganti e d’impatto. Gli elementi in carbonio sono impreziositi dagli accenti colorati “Forged Carbon” che rendono immediatamente distinguibile questa G63. Anche il cofano è realizzato in carbonio per ridurne il peso ed è stato completamente ridisegnato.

Il look è ora molto più aggressivo con prese d’aria ai lati e sulla parte anteriore. Perfino le cornici dei fari led circolari e i dettagli del paraurti sono in carbonio per donare un’apparenza estremamente curata. Al centro della griglia spicca, invece, il badge Mansory che riprende il colore della carrozzeria.

La cura a base di carbonio continua nella fiancata e, soprattutto, nella zona posteriore. Qui la copertura della ruota di scorta presenta lo stesso rivestimento Forged Carbon del frontale.

A proposito di ruote, la Gronos è davvero gigantesca: montati sul SUV troviamo degli pneumatici ad alte prestazioni di dimensione 295/30 da ben 24”.

Lusso e potenza

Mansory si è dedicata anche agli interni della sua Gronos 2021. L’esclusivo abitacolo è rivestito rivestito in pelle Fawn Brown sui sedili, sulla plancia e persino nel fondo del bagagliaio. Non mancano gli inserti in 3D sui sedili, tra cui il logo Mansory, e i dettagli in carbonio sul volante.

La parte più impressionante del lavoro di Mansory, però, riguarda il propulsore. Il 4.0 V8 di partenza con 585 cavalli è stato spremuto fino ad arrivare all’incredibile quota di 850 cavalli e 1000 Nm di coppia. Eccezionali, ovviamente, anche le prestazioni con uno scatto 0-100 km/h di soli 3,5 secondi e una velocità massima (autolimitata) di 250 km/h.