La Rolls-Royce Cullinan è uno dei SUV più costosi al mondo ed è tra le prime scelte di VIP, sportivi e imprenditori.

Con un parterre di clienti di questo tipo, è normale che aziende come la Klassen si siano specializzate nellarealizzazione di carrozzerie blindate. Per ripararsi da possibili attentati, ecco quindi una Cullinan molto speciale.

Resiste a qualsiasi minaccia

Ad essere speciale è anche la cifra da sborsare: per una Rolls-Royce blindata servono circa 833 mila euro. Effettivamente, però, la sicurezza non ha prezzo.

La dotazione della Cullinan è progettata per resistere a bombe e proiettili. In particolare, secondo Klassen, l’auto ha un certificato di protezione CEN 1063 BR6 ed è così in grado di riparare gli occupanti dai colpi di fucile sparati a circa 10 metri di distanza.

Il tetto e il fondo della Cullinan, invece, presentano un doppio rivestimento per proteggere i passeggeri dall’esplosione simultanea di due granate. L’equipaggiamento extra continua con vetri antiproiettile, piastre di protezione per batteria e parti sensibili del motore, sospensioni rinforzate e pneumatici run-flat.

Un bunker personalizzabile

Come se non bastasse, Klassen lascia la possibilità di personalizzare ulteriormente la propria Rolls-Royce. I clienti possono richiedere speciali rivestimenti per gli interni per rendere ancora più lussuoso il proprio bunker su ruote.

Ridotte, invece, le possibilità per gli esterni: l’obiettivo dichiarato dell’azienda è di “non dare nell’occhio” con accessori che potrebbero denotare le caratteristiche speciali del modello.

Non è chiaro quanto le modifiche abbiano aumentato il peso della Cullinan che di base fa già segnare sulla bilancia oltre 2,6 tonnellate. In ogni caso, immaginiamo che il 6.7 V12 da 600 CV sia ancora la scelta giusta per rapide fughe dai “cattivi”.