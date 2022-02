Il nuovo anno è iniziato con un altro segno negativo per il mercato auto. Le unità immatricolate sono state 107.814 (-19,7%) ovvero più di 26 mila in meno rispetto a gennaio 2021, quando c'era un giorno lavorativo in meno e gli incentivi governativi trainavano comunque la domanda.



Guardando questi numeri la filiera, che più volte nei mesi scorsi si è appellata al governo affinché intervenga con un piano di sostegno a lungo termine, ha ribadito l'urgenza di provvedimenti specifici legati al settore. "E’ urgente, inoltre – dice il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci – portare avanti i progetti del Ministero dello sviluppo economico a sostegno de ll'acquisto di veicoli a basse emissioni, per non bloccare il processo di elettrificazione nel nostro Paese. E, infine, allineare la fiscalità italiana dei veicoli aziendali a quella dei principali major market europei per rendere competitive le imprese italiane".

Va controcorrente invece l'usato. A gennaio la crescita è stata vertiginosa (+34,3%, ma gennaio 2021 era stato molto fiacco), con 348.137 passaggi di proprietà al lordo delle minivolture.

Quale alimentazione piace

Benzina e diesel continuano a sprofondare. La quota archiviata a gennaio si è rispettivamente attestata al 27,2% (contro il 36% dell'anno precedente) e al 19% (vs 25% nel 2021). Il Gpl invece ha recuperato 3 punti arrivando al 9,2% di quota (6,1% nel 2021), mentre il metano ha perso quasi la metà dei volumi (1,3% di quota contro il 2% dell'anno prima).

Le auto ibride sono ormai le leader, con il 34,9% delle preferenze. Le full hybrid sono arrivate al 10% (nel 2021 era il 6,1%) e le mild hybrid al 24,9% (18,2% nel 2021).

Le elettriche pure BEV e le ibride plug-in sono scese molto in termini di rappresentatività rispetto al mese presedente (dicembre) fermandosi rispettivamente al 3,4% e al 5% di quota (circa 5 punti in meno del mese scorso).

Auto benzina: 29.659 (-39%)

Auto diesel: 20.734 (-43,2%)

Auto Gpl: 10.059 (+22,8%)

Auto metano: 1.421 (-48,3%)

Auto ibride full hybrid: 10.857 (+31,8%)

Auto ibride mild hybrid: 27.159 (-10,3%)

Auto plug-in: 5.461 (+45,3%)

Auto elettriche: 3.658 (+46,5%)

Le auto a benzina più vendute a gennaio 2022

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo 2.104 Dacia Sandero 1.514 Ford EcoSport 1.466 Volkswagen T-Cross 1.445 Peugeot 208 1.297 Fiat 500X 1.119 Peugeot 2008 1.069 Citroen C3 972 Opel Mokka 958 Nissan Juke 857

Le auto diesel più vendute a gennaio 2022

Fiat 500X

Fiat 500X 1.349 Peugeot 3008 1.231 Peugeot 2008 1.183 Jeep Compass 983 Ford Kuga 954 Jeep Renegade 823 Volkswagen Tiguan 746 BMW X1 735 Citroen C3 Aircross 657 Opel Mokka 641

Le auto Gpl più vendute a gennaio 2022

Dacia Sandero

Dacia Sandero 2.498 Dacia Duster 2.046 Renault Clio 904 Fiat Panda 859 Renault Captur 542 Lancia Ypsilon 475 DR DR 5.0 289 Kia Picanto 258 DR Evo 3 238 Nissan Micra 234

Le auto metano più vendute a gennaio 2022

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo 272 Skoda Kamiq 268 Seat Arona 233 Audi A3 149 Volkswagen Golf 113 Volkswagen Up! 81 Fiat Panda 73 Skoda Octavia 70 Skoda Scala 48 Seat Ibiza 43

Le auto ibride più vendute a gennaio 2022

Fiat Panda

Fiat Panda 8.268 Toyota Yaris Cross 3.243 Ford Puma 3.131 Lancia Ypsilon 2.762 Toyota Yaris 2.224 Fiat 500 1.686 Suzuki Ignis 1.238 Toyota C-HR 760 Hyundai Tucson 716 Renault Arkana 701

Le auto plug-in più vendute a gennaio 2022

Jeep Compass

Jeep Compass 1.116 Jeep Renegade 527 BMW X1 419 Peugeot 3008 291 Ford Kuga 230 Volvo CX40 191 LYNK & CO 01 180 BMW X3 156 Mercedes GLE Coupè 154 Audi A3 145

Le auto elettriche più vendute a gennaio 2022

Dacia Spring