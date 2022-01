Sapete qual è l'auto italiana più venduta in Europa nel 2021. Come accade ormai da alcuni anni la best seller del Made in Italy su ruote si conferma la Fiat 500 che con 160.807 unità immatricolate nel Vecchio Continente segna un lusinghiero +27% rispetto al 2020. Contando anche l'Abarth 500 che è ottava nella Top 10 europea delle italiane, la piccola torinese segna un successo ancora più marcato.

Seconda è la Fiat Panda a quota 132.227 vetture immatricolate, ma in calo del 9% sul 2020, stessa percentuale di contrazione che segna la Fiat 500X, terza sul podio a quota 53.421 pezzi venduti. A seguire troviamo la Lancia Ypsilon e la Fiat Tipo che, contando anche le immatricolazioni di Egea (49.698) in Turchia, potrebbe salire al terzo posto.

Fiat 500: più di una su quattro è elettrica

In realtà la Turchia non fa parte dei mercati presi in esame nella nostra classifica delle italiane più vendute in Europa, visto che i dati Jato Dynamics da cui siamo partiti includono una visione allargata dell'Europa, ma non fino ad Ankara. I Paesi compresi nel conteggio sono infatti Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Fiat 500 Hey Google Fiat Panda City Life Fiat Tipo Cross

Un dato da registrare con particolare attenzione è quello della nuova Fiat 500 elettrica che con oltre 40.000 immatricolazioni continentali rappresenta più di un quarto delle vendite dell'iconica compatta Italiana.

Fiat 500 - 160.807 (+27%) Fiat Panda - 132.227 (-9%) Fiat 500X - 53.421 (-9%) Lancia Ypsilon - 43.862 (+2%) Fiat Tipo - 38.303 (-28%) Fiat 500L - 20.212 (-7%) Alfa Romeo Stelvio - 16.975 (-3%) Abarth 500 - 13,932 (-5%) Alfa Romeo Giulia - 6.402 (-14%) Alfa Romeo Giulietta - 3.052 (-72%) Maserati Levante - 2.560 (+18%) Ferrari F8 - 1.845 (+142%) DR 3 - 1.645 (+166%) DR 4/EVO4 - 1.616 (+103%) DR 5/EVO5 - 1.459 (+149%) Maserati Ghibli - 1.453 (+45%) Lamborghini Urus - 1.371 (+24%) DR 5.0 - 1.297 (+147%) DR F35 - 1.266 (+277%) Ferrari Roma - 1.078 (nuova) Ferrari 812 - 855 (-13%) Ferrari SF90 - 671 (nuova) EVO3 - 638 (nuova) Lamborghini Huracan - 618 (+11%) Fiat Doblò - 444 (-61%) DR 6/EVO6 - 434 (-32%) Lamborghini Aventador - 317 (+7%) Ferrari Portofino - 254 (-70%) Ferrari Monza - 206 (+43%) Ferrari 488 - 157 (-87%) Maserati MC20 - 119 (nuova) Maserati Quattroporte - 115 (+2%) Ferrari GTC4Lusso - 47 (-68%) Pagani Huayra - 5 (-62%)

Da evidenziare sono poi gli ottimi risultati di vendita di Ferrari F8 Tributo e Spider, addirittura dodicesime in classifica, e della Lamborghini Urus che si piazza in diciassettesima posizione. L'Alfa Romeo Stelvio è invece la prima delle italiane non compatte, capace di arrivare settima in graduatoria. I dati utilizzati non riportano invece le vendite dei costruttori più piccoli come ad esempio Dallara e tutte le altre giovani startup delle supercar italiane.

Escludendo le vendite in Italia...

Se però dalla classifica generale escludiamo le vendite in Italia scopriamo che la Fiat 500 resta regina incontrastata della graduatoria, mentre la Fiat Panda scivola inesorabilmente al quarto posto, superata da Tipo e 500X. Un bel balzo in vanti lo fanno anche le versioni marchiate Abarth della 500, che salgono al quinto posto.

Fiat 500 - 115.988 Fiat Tipo - 21.735 Fiat 500X - 21.439 Fiat Panda - 19.930 Abarth 500 - 10.814 Alfa Romeo Stelvio - 8.801 Alfa Romeo Giulia - 4.485 Fiat 500L - 1.916 Ferrari F8 - 1.641 Maserati Levante - 1.534 Alfa Romeo Giulietta - 1.488 Lamborghini Urus - 1.212 Ferrari Roma - 913 Maserati Ghibli - 890 Ferrari 812 - 784 Ferrari SF90 - 591 DR 4/EVO4 - 509 Lamborghini Huracan - 507 Lamborghini Aventador - 290 Fiat Doblò - 270 Ferrari Portofino - 223 Ferrari Monza - 198 Ferrari 488 - 142 Lancia Ypsilon - 127 Maserati Quattroporte - 91 Ferrari GTC4Lusso - 44 DR F35 - 9 DR 6/EVO6 - 8 DR 3 - 3 DR 5/EVO5 - 3 Maserati MC20 - 3

Chi vende di più fuori dall'Italia

A questo punto, però, ci è venuta la curiosità di sapere anche quali sono le auto italiane che vendono più nel resto d'Europa che in Italia, ovvero quei modelli che per un motivo o per l'altro hanno più successo all'estero che nel nostro Paese.

Al vertice di questa speciale classifica ci sono quelle supercar e hypercar marchiate Ferrari e Lamborghini che vedono la quasi totalità della loro produzione varcare i confini per raggiungere i mercati europei più ricchi e storicamente destinatari delle GT e berlinette italiane. La più "esterofila", seppur con numeri ridotti, è infatti la Ferrari Monza SP1/SP2 che immatricola il 96,2% degli esemplari fuori dall'Italia.

Ferrari Monza SP1

Marca e modello Percentuale vendite nel resto d'Europa Percentuale vendite in Italia Ferrari Monza 96,2% 3,8% Ferrari GTC4Lusso 93,7% 6,3% Ferrari 812 91,7% 8,3% Lamborghini Aventador 91,5% 8,5% Ferrari 488 90,5% 9,5% Ferrari F8 89% 11% Lamborghini Urus 88,4% 11,6% Ferrari SF90 88,1% 11,9% Ferrari Portofino 87,8% 12,2% Maserati MC20 86,6% 13,4% Ferrari Roma 84,7% 15,3% Lamborghini Huracan 82,1% 17,9% Maserati Quattroporte 79,2% 20,8% Abarth 500 77,7% 22,3% Fiat 500 72,2% 27,8% Alfa Romeo Giulia 70,1% 29,9% Maserati Ghibli 61,3% 38,7% Fiat Doblò 60,8% 39,2% Maserati Levante 60% 40% Fiat Tipo 56,8% 43,2% Alfa Romeo Stelvio 51,9% 48,1% Alfa Romeo Giulietta 48,8% 51,2% Fiat 500X 40,2% 59,8% DR 4/EVO4 31,5% 68,5% Fiat Panda 15,1% 84,9% Fiat 500L 9,5% 90,5% DR 6/EVO6 1,9% 98,1% DR F35 0,7% 99,3% Lancia Ypsilon 0,3% 99,7% DR 5/EVO5 0,3% 99,7% DR 3 0,2% 99,8% EVO3 0% 100%

Dalla classifica che trovate qui sopra è facile notare come la Fiat 500 sia l'auto di grande diffusione che gode del più ampio gradimento anche fuori dall'Italia, con un 72,2% di immatricolato nel resto d'Europa che sale al 77,7% nel caso della versione Abarth.

Abarth F595

Anche l'Alfa Romeo Giulia registra un 70,1% di vendite fuori dall'Italia, mentre la Stelvio tocca il 51,9%. Questo significa anche che quasi la metà delle Stelvio sono rimaste in Italia.

La Fiat Panda resta invece un fenomeno molto italiano, con un ridotto 15,1% delle vendite che varca i confini, mentre Lancia Ypsilon rimane un'esclusiva del nostro mercato come quasi tutti i modelli marchiati DR ed Evo.