La BMW Z8 è certamente uno dei modelli più iconici degli anni 2000. Prodotta in soli 507 esemplari, la mitica roadster guidata anche dal James Bond di Pierce Brosnan in “007: il mondo non basta” non ha mai avuto una versione coupé o una generazione successiva. Almeno fino ai giorni nostri.

I fratelli Willem e Kaess Smit, i fondatori della californiana Smit Vehicle Engineering (SVE), hanno creato la Oletha, la loro personale interpretazione della Z8.

Il meglio degli anni 2000

Sarebbe improprio definire la Oletha come una “moderna Z8”. Di attuale, infatti, sulla supercar nata in California non c’è moltissimo, anche perché la base di partenza non è stata affatto una Z8, bensì una Z4 generazione E86 (venduta tra il 2006 e il 2008).

Il team di sviluppo ha scelto proprio questo modello per la somiglianza nelle proporzioni alla roadster dei primi anni 2000, ma ha dovuto fare gli straordinari per adattarne la carrozzeria.

Attraverso un largo impiego di fibra di carbonio, l’azienda ha sostituito praticamente ogni pannello dell’auto. In alternativa, come nel caso dei cerchi in lega e dei terminali di scarico, ha provveduto a stampare le componenti in 3D.

Il risultato finale è molto vicino a quello di una Z8 Coupé con la caratteristica sottile calandra a doppio rene e le luci orizzontali posteriori.

Sportiva vecchio stampo

Ancora più interessante è la storia dietro al powertrain. La Smit Oletha è spinta dal 4.4 V8 aspirato della M3 GTS E92, il quale può contare anche su alcuni pezzi recuperati dalla M5 E60 e su un cambio manuale a 6 rapporti.

In definitiva, la Oletha pesa 1.406 kg e sviluppa 455 CV e, a giudicare dalla prova su strada da Ollie Marriage di Top Gear, emoziona ad ogni curva. A colpire, infatti, sono l’assetto da tipica supercar degli anni ’00 e il corposo sound dell’8 cilindri.

Con un valore stimato di 450 mila dollari, purtroppo la Smit è solo un prototipo e non è in vendita. Tuttavia, la compagnia modifica e restaura già numerose BMW per i suoi clienti e non è escluso che qualcuno commissioni una trasformazione della propria Z4 in una Oletha.