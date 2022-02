Le offerte per il mese di febbraio sulle automobili Peugeot sono sicuramente numerose, e comprendono finanziamenti classici con anticipo e maxi rata, oppure formule di noleggio a lungo termine.

Anche la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid 225 con cambio automatico e-EAT8 può essere acquistata con le diverse formule: vediamo, ad esempio, il finanziamento i-Move Avantage Hybrid, che per prima cosa offre uno sconto sul listino iniziale di circa 7.500 euro.

Si parte infatti da 47.380 euro di listino, per scendere fino a 39.880 euro; l’anticipo da versare è di 8.072 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 349 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,83%). Al termine, la maxi rata finale ammonta a 25.310 euro, per un massimo di 30.000 km.

Ci sono poi due ulteriori vantaggi. Uno è l’inclusione nel finanziamento di esempio del servizio facoltativo efficiency, che comprende tre anni complessivi di garanzia e manutenzione ordinaria programmata, sempre fino al limite di 30.000 km.

L’altro è la possibilità di accedere a 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate, purché effettuate solo con la propria vettura.

Vantaggi

L’offerta che Peugeot propone per la sua SUV 3008 comprende una serie di vantaggi. Ad esempio, non è richiesto un usato in permuta o da rottamare, c’è uno sconto di partenza piuttosto consistente, le rate mensili sono sostenibili e comprendono alcuni servizi.

Al passo con i tempi è poi la possibilità di un anno di ricariche illimitate gratuite, per un funzionamento ottimale del sistema plug-in.

Svantaggi

Rispetto agli importi indicati, vanno aggiunti IPT, imposta di bollo su conformità, oneri fiscali e finanziari, più eventuali accessori in più sulle vetture disponibili. Le ricariche illimitate valogono solo per un anno, e il servizio è sospeso se si utilizzano per una vettura diversa.

In sintesi