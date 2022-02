BMW rinnova la partnership con la MotoGP per la stagione 2022, che inizia il 6 marzo con il Gran Premio del Qatar e termina il 6 novembre a Valencia, in Spagna. Durante le competizioni le BMW M coinvolte giocheranno diversi ruoli, ma la star sarà la M2 CS Racing Safety Car, praticamente un'auto da corsa che scende in pista con le moto.

E' infatti con orgoglio che BMW afferma di aver appena "ritoccato" la M2 CS Racing, a cui sono state aggiunte barre luminose e luci anteriori. Degna di nota è poi la livrea speciale che celebra i 50 anni delle BMW M.

Sotto il cofano 450 CV

Il motore della M2 CS Racing è un biturbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri che eroga fino a 450 CV (a seconda della versione). Fanno parte della dotazione un differenziale meccanico a slittamento limitato con precarico e raffreddamento separato, nonché alberi di trasmissione appositamente realizzati e un tetto in carbonio.

"BMW M è il nostro partner dal 1999 e, nel corso di questa collaborazione a lungo termine, ci ha sempre entusiasmato con nuovi punti salienti", ha commentato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP.

“Con una safety car basata su una vera macchina da corsa, la BMW M fissa ancora una volta nuovi parametri di riferimento. La BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car mostra quanto la BMW M sia profondamente radicata nel motorsport”.

In bella compagnia

Come anticipato la M2 CS Racing non è l'unica BMW M impegnata nella MotoGP. Per la nuova stagione sarà affiancata da una gamma di altre vetture M che fungeranno da safety car, tra queste una M4 Competition, una M5 CS e una M8 Competition Gran Coupé.

Una X5 M Competition sarà la nuova auto medica del campionato, mentre due BMW M 1000 RR saranno utilizzate come Safety Bike. Ultima, ma non meno importante, l'elettrica i4 M50 che si unirà alle gare come safety car.