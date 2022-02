L'attuale generazione di BMW Serie 3 potrebbe sembrarvi recentissima, in realtà però sono passati ormai più di 3 anni dal suo lancio e il restyling è quindi dietro l'angolo. A sottolinearlo ci pensano le foto spia che vi mostriamo oggi, con protagonista un muletto molto particolare.

La berlina bavarese infatti è stata pizzicata durante alcuni test su strada, con le classiche pellicole a coprire gli elementi estetici che verranno rinnovati, ma che nulla possono per nascondere l'alettone appollaiato sul bagagliaio. Una novità introdotta nel 2020 per le M3 ed M4, assieme ai controversi scarichi centrali sovrapposti, che diventerà quindi disponibile anche sulla Serie 3 "normale", probabilmente però solo per la più potente M340i.

Muso classico

Al di là della novità al posteriore, che con ogni probabilità farà parte del pacchetto M Performance, la BMW Serie 3 restyling si differenzierà dalla versione attuale anche per altri dettagli. Partendo dall'anteriore si notano ad esempio le luci leggermente più sottili, così come sottile rimarrà il doppio rene, lasciando alla sola M3 la griglia XXL.

Trattandosi della M340i ci sarà un trattamento in chiave sportiva anche per il paraurti, con nuove prese d'aria e un disegno più sportivo, esattamente come quello posteriore, dal quale fuoriescono gli scarichi. Dovrebbero cambiare anche le luci, che manterranno comunque lo stesso disegno a "L" della Serie 3 attuale.

Le foto non mostrano gli interni, visti però in altre foto spia pubblicate qualche mese fa, dove si notava la presenza dei nuovi monitor per strumentazione e infotainment ripresi dalla BMW i4. Hardware completamente nuovo per far "girare" la nuova generazione dell'iDrive che sulla berlina elettrica sfrutta un monitor da 14,9" davanti al guidatore e uno da 12,3" al centro della plancia.

BMW Serie 3 restyling, gli interni

Anche Touring

La Serie 3 restyling rappresenterà solo una delle tante novità BMW per il 2022, con anche la variante station pronta per beneficiare di un aggiornamento di metà carriera oltre che - per la prima volta - di una versione più sportiva che mai: la tanto attesa BMW M3 Touring. Uno dei tanti modi per celebrare i 50 anni dalla nascita della divisione "M" della Casa.