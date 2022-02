Recentemente rinnovata, la Suzuki S-Cross si aggiorna per contrastare l’agguerrita concorrenza internazionale nella categoria dei SUV: pur essendo un modello nuovo, è già proposta nel mese di febbraio con un’interessante offerta di finanziamento, alla quale si accede obbligatoriamente con permuta o rottamazione.

La Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Top+ ha un prezzo di listino di 28.980 euro, che può essere ribassato di 3.000 euro, raggiungendo i 25.890 euro. Con un anticipo di 7.900 euro, si versano 36 rate mensili da 199 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,11%), mentre la rata finale ammonta a 13.578,30 euro, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Quest’ultima opzione, da decidere entro 45 giorni dalla scadenza della maxi rata, prevede una soglia massima sia per l'importo ancora da versare, sia per il TAEG pari al 6,32%.

Nel finanziamento, i vantaggi sono diversi: spiccano i primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria, ma si può accedere ad un’opzione che comprende tre anni di assicurazione furto e incendio; anche la garanzia è estesa a tre anni, e si estende a 5 per i componenti ibridi.

Vantaggi

La più recente versione della S-Cross, aggiornata nell’estetica e nella tecnica, si può acquistare con un finanziamento agevolato, che ha come vantaggi principali lo sconto di 3.000 euro e soprattutto la rata mensile di 199 euro.

Si può accedere ad una serie di vantaggi, facenti parte delle numerose proposte Suzuki riservate alla propria gamma, che riguardano coinvolgono garanzie, manutenzione e assicurazioni.

Svantaggi

Per aderire all’offerta è necessario avere un usato da dare in permuta, o da rottamare. Le offerte di finanziamento sono diverse, così come i vantaggi collegati a specifiche iniziative: meglio fare chiarezza in Concessionaria.

In sintesi