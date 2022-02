Sapete che cos'è un'Escape Room? Se la risposta è no, ve lo diciamo noi: è un gioco di logica in cui i concorrenti sono rinchiusi in una stanza, allestita a tema, e possono uscire solo dopo aver risolto enigmi e indovinelli. E' molto popolare, sia all'estero che in Italia, e Ford ha pensato di utilizzare questo format per sviluppare un gioco a bordo della Mustang Mach-E.

Per ora è solo un concept, sviluppato da Ford of Europe con il contributo del team Software Enablement & Research del gruppo Emerging Technology & Innovation di Ford e il gruppo IOT con sede a Palo Alto, California. È stato sviluppato per dimostrare che il gioco potrebbe aiutare le persone a familiarizzare con le tante funzionalità offerte dalle auto (sempre più tecnologiche), ma sembra anche molto divertente.

Come si gioca

La Mustang Mach-E che si trasforma in una Escape Room ha per tema lo spionaggio. Ai giocatori che salgono a bordo dell'auto viene affidata una missione segreta con l’obiettivo di consegnare un pacchetto. I suggerimenti audio per le attività da compiere sono diffusi attraverso il sistema di altoparlanti del mezzo e durante le prove si ottengono punti.

Per ragioni di sicurezza, mentre l'auto è in movimento nessuna funzionalità può essere controllata, al di fuori dell’impianto di riscaldamento e degli altoparlanti. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nelle classiche Escape Room, i giocatori possono uscire dalla Mustang Mach-E in qualsiasi momento, senza perdere la partita. Il gioco è installato su un dispositivo iOS che si interfaccia con l'auto, utilizzando Apple CarPlay e una parte hardware e software sviluppata internamente.

"Si tratta di un’attività divertente ma dai risvolti seri, e dimostra quello che si può riuscire a fare con la tecnologia che abbiamo oggi nelle auto", ha spiegato Carsten Starke, Technical Expert interior materials & customer experience, Ford Research & Advanced Engineering, Ford of Europe. "Avere la capacità di creare interazione tra il veicolo e il guidatore potrebbe aprire nuove strade per esplorare altre possibilità in futuro, quali un manuale interattivo a disposizione del proprietario o anche il coaching del guidatore".