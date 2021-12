Quante volte si dice che nella vita non è mai troppo tardi? Pedro Garcia ha preso l’espressione alla lettera e a 87 anni, dopo oltre 60 anni al volante di auto a benzina, ha deciso di passare a un’auto elettrica. Una Mustang Mach-E.

Garcia ha guidato molte Ford nella sua lunghissima carriera da automobilista e si è rivolto spesso presso la sua concessionaria di fiducia: Auto Christian, con sede ad Alicante, in Spagna. Proprio per curare un cliente di così lunga data, la concessionaria si è premurata che Garcia fosse uno dei primi a poter toccare con mano il nuovo SUV elettrico della Casa dell’Ovale Blu. E ha fatto bene.

Un passaggio naturale

L’arzillo vecchietto, infatti, sedotto dall’aspetto e dalle caratteristiche della Mustang Mach-E, ha deciso di acquistarla. La concessionaria ha accompagnato Garcia nel passaggio all’elettrico, un passaggio che però è stato semplice e naturale.

Miguel Estrela, venditore presso Auto Christian, ha detto: “Conosco persone più giovani che hanno ancora timore di passare all’elettrico, ma come dimostra Pedro, non è difficile cambiare abitudini anche dopo decenni passati alla guida di un’auto tradizionale. La transizione ecologica è più facile di quanto si possa pensare”.

Ricarica facile

Pedro Garcia, per ricaricare la sua Mustang Mach-E ha optato per una wallbox casalinga. Collega l’auto la sera, quando torna a casa, e il giorno dopo si ritrova la batteria pronta per affrontare un’altra giornata.

Della Ford Mustang Mach-E, dopo averla guidata, apprezza soprattutto la silenziosità di marcia e la possibilità di guidare con la frenata “one pedal” che rende superfluo l’uso del pedale del freno. Garcia si è detto talmente entusiasta della sua nuova auto che ha deciso di recarsi in posti che non visitava da oltre mezzo secolo.

“Non puoi opporti al futuro – ha detto – puoi solo affrontarlo giocando d’anticipo. La Mustang Mach-E è il mio modo di farmi trovare preparato”.