Sono passati oltre 70 anni da quando un certo signor Ben Pon, importatore Olandese di Volkswagen in visita agli stabilimenti di Volksburg, vedendo il telaio del maggiolino riadattato a carro porta attrezzi ideò il Transporter, ribattezzato da subito dai tedeschi Bulli.

Il Bulli è stato un veicolo polivalente, ma soprattutto un simbolo per ogni epoca che ha attraversato riuscendo a mantenere intatto lo stesso spirito che lo aveva caratterizzato sin dai primi esemplari.

Quello spirito che oggi nell’era della transizione elettrica Volkswagen vuole far rivivere nell’ID. Buzz. Il nuovo Bulli completamente elettrico che come i suoi predecessori vuole diventare interprete dei suoi tempi. Un veicolo su cui in Volkswagen puntano molto per consolidare l’elettrificazione della gamma.

In concessionaria dal prossimo autunno

La presentazione ufficiale è fissata per il 9 marzo 2022, mentre il lancio sul mercato europeo per il prossimo autunno, ma intanto la Casa tedesca ha diffuso già un bel po’ di informazioni oltre a una serie di immagini che raccontano bene come sarà, almeno esternamente, il nuovo Bulli.

Sotto il camouflage, non a caso coloratissimo dell’ID Buzz mostrato in anteprima, si possono facilmente scorgere le linee della carrozzeria che sfruttano al massimo le potenzialità della piattaforma MEB su cui è realizzato il veicolo e che richiamano in maniera decisa sia il concept presentato nel 2017 sia il mitico Typ2 di Ben Pon.

Un design che ci piace, a trazione posteriore

Sbalzi cortissimi, divisione orizzontale del design della carrozzeria e muso con la caratteristica linea a V come il Bulli storico e come il Bulli storico sia ID. Buzz sia la versione veicolo commerciali ID Buzz Cargo avranno la trazione posteriore.

Fra altre caratteristiche per così dire "superficiali", si scorgono il fari full LED che, secondo indiscrezioni, dovrebbero seguire i movimenti dello sterzo e, naturalmente si possono calcolare le dimensioni che, nella versione di lancio a passo standard, sono di 4,71 m di lunghezza, 1,94 m di altezza, per una larghezza, specchi esclusi, di circa due metri.

Stesso passo del Transporter 6.1, ma dimensioni esterne nettamente inferiori per uno sfruttamento ottimale dei volumi interni dato dalla trazione elettrica. Nella versione passeggeri a 5 posti il volume disponibile per i bagagli arriva, infatti, fino a 1.121 litri. Sempre interpretando quanto c’è sotto il camouflage le vetrature sembrano essere generose mentre, dalla Casa, ci dicono che ID. Buzz monterà cerchi da 18 a 22 pollici.

Un cuore elettrico da 200 CV

Il cuore di ID. Buzz è, naturalmente, il suo motore elettrico da 150 kW l’equivalente di circa 204 CV e 310 Nm di coppia, integrato nell’asse posteriore e alimentato da una batteria agli ioni di litio da 82 kWh di capacita massima (netta 77 kWh).

Il sistema di ricarica sfrutta il software ID. Di Volkswagen e offre la funzione Plug and Charge che permette l’autenticazione alle colonnine di carica rapida direttamente attraverso il connettore; a questo si aggiunge la novità della ricarica bi-direzionale in modo da far funzionare il veicolo come un vero e proprio accumulatore di energia.

Tecnologia di prossima generazione

In generale, per l’ID. Buzz vale la stessa regola che si applica a tutti i modelli della famiglia ID.: gli aggiornamenti software raggiungono i sistemi di bordo over-the-air, sia gli aggiornamenti del sistema di infotainment, sia quelli relativi alla ricarica e ai sistemi di assistenza alla guida.

Proprio per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida si ritrovano il Trained Parking (ingresso e uscita automatizzati dai parcheggi), il Car2X (messaggi di avvertimento e di pericolo nel corto raggio) e l’ultima versione del Travel Assist con utilizzo dei dati dell’intelligenza collettiva che permette il controllo semiautomatico delle dinamiche laterali e longitudinali in tutto il range di velocità.