Gli NFT (Non-fungible-token) sono "l'ombelico del mondo" oggi, per citare una famosa canzone, o meglio l'ombelico dell'intero web in questo momento storico. Nel mondo moltissimi artisti, famosi o meno, hanno fatto il loro ingresso in questa nuova dimensione. C'è chi vende quadri astratti, chi vende personaggi inventati basati su figure animali o chi perfino, come Lamborghini stessa, pezzi "esplosi" virtuali di auto in altissima definizione.

Recentemente però, nella storia degli NFT è entrata anche la vicenda di un'altra Lamborghini. In questo caso la Casa stessa non c'entra niente e l'auto è esplosa per davvero, o meglio è stata fatta esplodere da un artista.

Esplosione controllata

L'artista in questione si chiama SHL0MS e l'auto prescelta è una Lamborghini Huracan del 2015, wrappata con pellicola argento riflettente e nera. I nostri colleghi di Motor1.com US lo hanno contattato per saperne di più e quello che è venuto fuori è incredibile, un lavoro minuzioso che ha richiesto diverse ore di impegno.

L'artista ha infatti spiegato che si è dovuto rivolgere a degli ingegneri specializzati in esplosivi affinché, una volta fatta saltare in aria l'auto, ciascun pezzo fosse "intero" e identificabile.

Il numero di pezzi precisi è 999 e da ciascun movimento di ogni pezzo, a seguito dell'esplosione, sono stati realizzati 999 video in slow motion. Ciascuno di questi 999 video è ovviamente associato a un singolo pezzo e a un codice univoco che ne fa un NFT a tutti gli effetti.

L'obiettivo

L'obiettivo finale dell'artista è quello di dimostrare che il mondo degli NFT esiste ed è vivo. Per farlo tenterà nelle prossime settimane di vendere i 999 video a più del valore di acquisto della Huracan fatta esplodere.

I nostri colleghi statunitensi fanno sapere che dalle loro parti una analoga Lamborghini con gli stessi anni e km della prescelta ha un valore che si aggira intorno ai 230.000 dollari. Teoricamente quindi, per rientrare della spesa e raggiungere l'obiettivo, SHL0MS dovrebbe vendere ciascun pezzo a più di 230 dollari. Un risultato che potrebbe essere raggiungibile se pensiamo ai prezzi attuali degli NFT, anche di quelli più banali.