Sarà presentata in anteprima live a Milano a Roma il 1° marzo la Nissan Juke Kiiro, versione speciale del crossover giapponese nata per celebrare l'uscita di "The Batman", nuova avventura cinematografica dell'uomo pipistrello. Un allestimento nato nel design studio europeo di Londra, dove sono state create anche le due generazioni di Juke, caratterizzato da colori particolari per carrozzeria e interni.

Prodotta in 5.000 unità, di cui 200 destinate al mercato italiano, la Nissan Juke Kiiro è disponibile con prezzi a partire da 27.350 euro, col turbo benzina da 114 CV e 200Nm, abbinato di serie al cambio manuale 6 marce, con l'automatico doppia frizione come optional.

Crossover in giallo

Poggiata su cerchi in lega da 19" completamente neri la speciale versione del crossover giapponese si caratterizza per carrozzeria in tinta Ceramic Grey, "spezzata" dal tetto a contrasto Black e dai dettagli Spiced Lemon per minigonne, paraurti anteriore e posteriore. A completare le personalizzazioni esterne ci pensa uno speciale motivo grafico per gusci degli specchietti parte posteriore del tetto.

All'interno la Nissan Juke Kiiro monta sedili sportivi tessuto Black e inserti in pelle sintetica, con cuciture a vista in Spiced Lemon. Pelle sintetica a ricoprire anche bracciolo centrale, console, portiere anteriori e poggia ginocchia.

Top di gamma

La dotazione di serie della versione speciale riprende quella delle Juke Tekna ed N-Design, con frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni ciclisti, cruise control, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, mantenitore di corsia, monitor touch da 8", compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay e possibilità di utilizzare gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.