A febbraio 2022 le auto nuove immatricolate in Italia sono state 110.869, che confrontate alle 143.161 di febbraio 2021 rappresentano un pesante calo del 22,6% rispetto a un periodo dello scorso anno in cui erano attivi gli incentivi statali.

Sommando a queste anche le immatricolazioni di gennaio 2022 il calo complessivo è del 21,1%, con quasi 60.000 immatricolazioni perse rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 125.000 in meno del 2019, l’ultimo anno pre pandemia.

Di fronte a questo ulteriore tracollo del mercato italiano dell'auto il presidente dell'Unrae, Michele Crisci dice:

"Pur consapevoli della situazione gravissima e delle evidenti priorità che essa pone al Governo italiano e a noi tutti come cittadini, e per la quale auspichiamo un immediato e definitivo successo della diplomazia non possiamo ignorare l’andamento ormai critico del mercato auto. Nelle ultime settimane, peraltro, l’attesa del varo di nuovi incentivi ha contribuito a deprimere ancora di più la domanda. Ci auguriamo, pertanto, che ricomposta al più presto la crisi internazionale, il Governo possa trovare lo spazio necessario per l’emanazione del Decreto attuativo che consenta la più rapida fruizione del fondo, sia pur ridotto a 700 milioni di euro, previsto nel recente Decreto Legge Energia, per il rifinanziamento degli incentivi”