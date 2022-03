La crisi dei chip la conosciamo molto bene ormai. Tra auto in consegna con ritardi fino a un anno e optional contingentati tutto il settore dell'auto è in agitazione, a partire dai clienti. La colpa non è però certamente dei produttori, che si sono visti mancare la materia prima per produrre le centraline improvvisamente.

Di cause ed effetti abbiamo già avuto modo di parlarne ampiamente in passato, quello che oggi si presenta tuttavia è un nuovo problema, che non sembra essere banale. L'ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria per l'Autonoleggio, ha lanciato un nuovo allarme preoccupante, mancano le auto a noleggio.

Prenotazione anticipata

La consegna delle auto nuove è, infatti, in ritardo, su tutti i fronti, anche per quelle non dedicate ai privati ma alle flotte. Secondo la stessa ANIASA, le Case auto stanno consegnando troppe poche auto per far fronte alla crescente richiesta dei noleggiatori con l'avvicinamento della stagione turistica.

Un primo problema in tal senso potrebbe verificarsi già con il prossimo weekend pasquale, per il quale è la stessa Associazione a invitare gli utenti a effettuare una prenotazione molto anticipata del veicolo.

Lo stesso problema potrebbe poi ripresentarsi durante le ferie estive, soprattutto in tutte quelle località turistiche con una grande affluenza via aereo, per esempio, restando in Italia, la Sardegna o la Sicilia.

L'invito è quindi quello di utilizzare le piattaforme online delle più famose aziende di noleggio nazionali e internazionali per assicurarsi un mezzo, prima che sia troppo tardi.