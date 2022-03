Il Gruppo BMW ha acquisito recentemente il marchio Alpina. Tuttavia, fino al 2025 il brand di Buchloe proseguirà nella sua attività e rilascerà numerosi nuovi modelli derivati dalle nuove BMW. La prossima Alpina sarà la B4 Gran Coupé che utilizzerà come base di partenza la Serie 4 Gran Coupé.

La berlina sportiva è tornata a farsi vedere in una nuova serie di foto spia e appare ormai pronta per una presentazione ufficiale.

Si fa già riconoscere

L’Alpina B4 si mostra senza camuffature, anche se non è ancora nella sua versione definitiva. Un teaser pubblicato dal marchio negli scorsi giorni evidenziava la presenza di uno spoiler integrato nella coda, ma di questo elemento non c’è ancora traccia sul prototipo.

La B4 Gran Coupé, comunque, si fa riconoscere per il logo Alpina presente sulle pinze freno blu e per i quattro terminali di scarico che sbucano da aperture artigianali ricavate dal paraurti.

Oltre a rivestimenti specifici per gli interni, la versione definitiva avrà anche cerchi in lega con un design specifico e uno splitter anteriore più aggressivo per differenziarsi dalla Serie 4 Gran Coupé originale.

Prestazioni al top

Le Alpina sono da sempre sinonimo di prestazioni elevate e anche la B4 non deluderà le aspettative. Equipaggiata unicamente con la trazione integrale xDrive, la berlina bavarese dovrebbe ricevere lo stesso motore 3 litri 6 cilindri in linea S58 di M3 e M4.

La potenza dovrebbe toccare i 462 CV e 700 Nm di coppia, mentre le prestazioni dovrebbero essere identiche a quelle della B3 che scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge i 303 km/h di velocità massima.

Il lancio della B4 Gran Coupé potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Non è chiaro se nella gamma troveremo anche una versione D4 S con motore diesel o se verranno proposte le carrozzerie coupé e cabrio come nella Serie 4.