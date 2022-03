Le strade delle città sono spesso in condizioni pessime. Il problema non riguarda soltanto la nostra Italia ma anche altri paesi. Tra questi spicca l'Inghilterra, dove da alcuni mesi molti abitanti lamentano una scarsa manutenzione delle strade che ha fatto aprire crateri e voragini a volte molto pericolosi.

Tra gli abitanti indignati spesso si sono anche personaggi famosi. E' il caso di Rod Stewart, famoso cantautore di moltissimi brani (tra cui "Da Ya Think I’m Sexy?"), che lo scorso fine settimana si è calato nei panni di un addetto ai lavori e con alcuni amici ha tappato autonomamente alcune buche della sua città.

Apparente altruismo

Alla rivista Autoevolution Uk, Sir Stewart ha descritto come "ingestibili" le condizioni delle strade dell'Essex, la regione inglese in cui si trova la sua tenuta. Condizioni talmente gravi da non permettere neanche a certi mezzi di soccorso, impegnati a salvare vite umane, di muoversi come dovrebbero, come successo a un'ambulanza alcuni giorni prima.

Il cantautore ha dichiarato che già questo sarebbe bastato a giustificare il suo atto altruista (e di protesta), ma in realtà lo ha fatto perché in queste condizioni non poteva utilizzare la propria flotta di supercar.

Sui social

L'esperienza è stata documentata da un amico di Rod Stewart che poi ha postato tutto sul suo profilo Instagram personale. In particolare nel video si vede Stewart intento a maneggiare una pala, con abiti da lavoro immerso in una voragine, con la sua immancabile e folta capigliatura grigia, un giubbino catarifrangente e delle sneakers verdi.

Resta ignoto sapere quanto dureranno le riparazioni effettuate "in casa", quello che è certo è che il gesto è stato completamente inaspettato e molto gradito da tutto il vicinato.