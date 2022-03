Ve lo ricordate l’Hummer H1? Il fuoristrada americano derivato dall’Humvee dell’esercito statunitense è certamente ingombrante, ma impallidisce di fronte a questo mostro, l’H1 X3.

“X3” non indica tanto il nome del modello, quanto il fatto che questo bestione è grande tre volte un Hummer normale. Un veicolo senza senso e inguidabile, ma nella stramba collezione dello sceicco Hamad bin Hamdan Al Nahyan c’è spazio per questa ed altre incredibili auto.

Un po’ impacciato

L’Hummer H1 X3 è grande praticamente come un camion da miniera. Alto 6,6 metri, lungo 14 metri e largo 6 metri, per muovere questo fuoristrada è necessario mobilitare forze dell’ordine e addetti al traffico. A tutti gli effetti, si tratta di un trasporto eccezionale che fa sembrare le altre auto e l’Hummer originale dei giocattoli.

L’H1 X3 si affida a quattro motori diesel e nell’immenso abitacolo a due piani c’è spazio per un bagno e per una cucina. Per azionarlo occorrono diverse persone, tanto che anche il breve viaggio verso l’OffRoad History Museum di Al Madam (Emirati Arabi Uniti) diventa una vera impresa. Poco importa, però, al cosiddetto “Rainbow Sheikh” che possiede questo museo e altri tre situati in Marocco e sempre negli Emirati.

Una collezione da follia

Qui sono esposti praticamente tutti i veicoli dello sceicco che detiene il record per la più grande collezione di mezzi 4x4 al mondo. Nel 2020, Al Nahyan possedeva 718 auto, ma è possibile che questo numero sia cresciuto ulteriormente.

Molto probabilmente, chi ama i fuoristrada (o semplicemente le auto folli) perderà mezza giornata sulla pagina Instagram dello sceicco. Tra i veicoli più assurdi troviamo un Ram Power Wagon d’epoca formato XL, un Dodge Ram con cassone allungato per ospitare una piscina e una Jeep Willys grande come l’Hummer H1 X3.

In una collezione così passa inosservata persino una rarissima Lamborghini LM002…