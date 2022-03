Si intravedono forse spiragli di luce in fondo al tunnel del caro benzina e diesel. A fare la loro parte per smuovere le acque sono Eni e i gestori della rete carburanti (Faib, Fegica e Fegisc). L’azienda e le associazioni si sono riuniti per trovare una soluzione all’aumento dei costi di rifornimento e, alla fine, hanno preso un impegno.

Attraverso una nota, fanno sapere che adegueranno “il più tempestivamente possibile i prezzi consigliati e praticati, secondo le rispettive competenze, per favorire l’auspicato ritorno alla condizione della preesistente dinamica commerciale, non appena ne maturino i presupposti”.

Attivare l'accisa mobile

I “presupposti” vengono poi indicati nella stessa comunicazione e consistono in un’azione del Governo per mettere subito in pratica quanto promesso in Senato dal ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha lanciato l’ipotesi della cosiddetta accisa mobile.

Significa, in pratica, utilizzare i maggiori introiti derivanti dall’Iva al 22% applicata ai carburanti per intervenire al ribasso sull’altra componente fiscale (in questo caso fissa) che compone il prezzo finale alla pompa: le accise. Una richiesta che era già arrivata a Palazzo Chigi e che ora viene ribadita in una sorta di “fate presto”, accompagnata da un “noi facciamo la nostra parte”, ma l’esecutivo faccia la sua.

Eni e le associazioni “convengono sull’opportunità che sia dato adeguato seguito nell’immediato alle previsioni normative già contenute nella legge finanziaria del 2008, che consentono di restituire, attraverso l’abbattimento temporaneo del valore delle accise imposte sui carburanti per autotrazione, il maggiore gettito erariale non previsto a titolo di Iva, per effetto degli aumenti derivanti dalle quotazioni internazionali”.

Effetto domino?

Per Eni si tratta della seconda iniziativa in due giorni. La compagnia è stata infatti la prima, dopo settimane, a ridurre i prezzi di benzina e diesel alle stazioni di rifornimento, trovando poi buona compagnia in Tamoil e Q8. La speranza degli automobilisti è che sia solo l’inizio della fine di un incubo.