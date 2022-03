"Chi si accontenta gode, così così" recita Ligabue in "Certe notti", probabile colonna sonora in quel di ABT, il preparatore tedesco specializzato nel rifornire di una buona (a volte esagerata) dose di steroidi le vetture del Gruppo Volkswagen. Sì perché se per esempio un'Audi RS 3 potrebbe è già un'ottima compagna di scorribande coi suoi 400 CV, per un tuner come ABT dal sempreverde 5 cilindri di Ingolstadt si può tirare fuori ancora di più.

Ecco allora che la hot hatch dei 4 Anelli diventa ancora più potente e rabbiosa, toccando quota 460 CV e 540 Nm di coppia (40 in più rispetto alla RS3 "normale"), con alcune modifiche estetiche ad accompagnarla.

Magie elettroniche

Al centro dell'elaborazione c'è l'ABT Engine Control, centralina del tuner mappata appositamente per la nuova Audi RS 3 per aumentare cavalli e coppia salvaguardando la salute del 2.5 5 cilindri, capace ora di proiettarla da 0 a 100 in 3,6", vale a dire 0,2" in meno rispetto alla versione di serie. E per chi volesse provare l'ebrezza di superare i 250 km/h (290 per chi avesse scelto il pacchetto RS Dynamic) c'è l'opzione per aumentare la velocità massima, facendo entrare la RS3 nel "club dei 300".

Numeri da pista (o da Autobahn) che portano in dote anche una differente taratura dei vari sistemi di controllo e trazione, per tenere a bada cotanta esuberanza, permettendo al tempo stesso al 5 cilindri di esprimersi al meglio in ogni condizione.

In incognito

Eppure a guardarla l'Audi RS 3 firmata ABT sembra quella di serie, con l'immensa griglia single accompagnata da generose prese d'aria laterali, gli scarichi come bocche di cannone che escono dall'estrattore posteriore e gli altri particolari che rendono la compatta tedesca sì cattiva, ma senza esagerazioni portate da vistose appendici aerodinamiche.

Anche i cerchi in lega sono quelli di serie e nascondono l'impianto frenante carboceramico, parte del pacchetto RS Dynamic. Il prezzo? Non è comunicato, ma potete collegarvi al sito ufficiale ABT per chiedere informazioni.

