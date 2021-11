Nessun limite di velocità e nessun autovelox all’orizzonte. Così numerose tratte autostradali tedesche rappresentano un sogno per gli automobilisti di mezzo mondo. Eppure, in Germania la questione delle Autobahn senza limiti sta creando tante discussioni, anche tra i VIP. L’impressione è che il “paradiso della velocità” possa avere i giorni contati.

2 tedeschi su 3 pronti a “darsi un limite”

Prima di tutto, un po’ di storia. L’abolizione dei limiti di velocità in Germania risale al 1952 quando l’allora Germania dell’Ovest decise di lasciare ampia discrezionalità alle regioni. Tuttora, i tratti senza limiti sono presenti su buona parte della rete autostradale, ma sono i tedeschi stessi ad avere qualche dubbio sul futuro.

Secondo un’indagine di DW.com, il 60% degli intervistati vorrebbe l’introduzione di un limite di velocità a 130 km/h, mentre il 38% lascerebbe immutata la situazione. Il primo fronte può contare anche sull’appoggio di Sebastian Vettel, il quale si è recentemente espresso a favore della “soppressione” delle Autobahn senza limiti.

Non solo sicurezza

Curiosamente, però, le motivazioni non riguardano (solo) la sicurezza. L’aumento di velocità, infatti, si traduce in maggior consumo di carburante e, di conseguenza, in emissioni più elevate. Per ridurre l’impatto ambientale, quindi, i tedeschi preferirebbero limitare la propria velocità in autostrada piuttosto che pagare tasse extra su carburanti o altre misure più “invasive”.

A supporto di quest’idea, il report dell’intervista indica che l’introduzione di un limite di velocità a 130 km/h permetterebbe di risparmiare 2 milioni di tonnellate di CO 2 ogni anno.

Con le auto elettriche pronte ad invadere i mercati europei, però, la questione potrebbe cambiare in fretta. Se ricaricati con fonti di energia rinnovabili, i modelli a batteria lanciati a tutta velocità non sarebbero un pericolo per l’ambiente. A quel punto, la discussione riguarderebbe “solo” la sicurezza stradale.

E in Italia? Teoricamente, già adesso la legge prevede che il gestore possa alzare il limite a 150 km/h su tratti a tre corsie presidiati dal Tutor, ma nessuna autostrada ha sfruttato questa possibilità. Chissà se nei prossimi mesi ci saranno novità.