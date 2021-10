Non importa quanto possano piacere i veicoli elettrici in generale, non possiamo negare che se da un lato accelerano in modo spaventoso, dall'altro non sono eccitanti come una vettura a combustione quando si parla di sound.

E questo video di una Audi RS 7 con scarico Akrapovic che sfreccia sull'Autobahn tedesca ne è una prova, un V8 che sicuramente sarà meno veloce di due motori elettrici da oltre 1.000 CV, ma che coinvolge il guidatore "in altro modo" per così dire.

Un missile di lusso

Alcuni potranno sostenere che solo un V8 aspirato possa produrre suoni di questo calibro, ma questo video dimostra il contrario: con il giusto sistema di scarico, che in questo caso è Akrapovic come detto poco sopra, anche un V8 biturbo come quello dell'Audi RS 7 può arrivare a deliziare chi guida con quella colonna sonora "rauca".

In versione di serie, la RS 7 ha un 4.0L V8 Biturbo mild-hybrid per una potenza pari a 600 CV e 800 Nm di coppia. Questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. L'accelerazione da fermo si vede chiaramente a fine video.

Nella clip di circa 2:30 minuti del canale YouTube AutoTopNL si vede prima la RS 7 da ferma mentre "sgasa" per far risuonare il sistema di scarico - e va detto che il sound è uno fra i più brutali di sempre per una vettura di lusso ad alte prestazioni - per poi partire di corsa sull'Autobahn.

E quindi salta fuori un altro dato interessante e ben visibile nel filmato, e cioè la velocità raggiunta: 200 km/h sembrano una passeggiata a bordo di quest'Audi modificata, e infatti nel video continua ad accelerare fino a 310 km/h. Abbiamo la sensazione che se ci fosse abbastanza strada libera, in realtà potrebbe fare ancora meglio di così.