I film della saga di James Bond sono pieni di riferimenti al mondo delle auto inglesi. Oltre a Jaguar e ovviamente Aston Martin, uno dei marchi più presenti nelle avventure di 007 è Land Rover, con modelli guidati dal protagonista di turno o dai cattivi in spettacolari inseguimenti.

In occasione del 60esimo anniversario di "Licenza di Uccidere", il primo film della saga (lanciato il 5 ottobre 1962), Land Rover ha realizzato una speciale Defender 90 che prenderà parte alla Bowler Defender Challenge.

Può andare ovunque

La Land Rover si riconosce subito grazie alla livrea nera e oro sulle fiancate e sul tetto. Inoltre, i nomi di tutti i film di James Bond in cui compare la Defender sono riportati sul cofano e sul bagagliaio. Al di là delle modifiche estetiche, il fuoristrada è stato profondamente rivisto nell’assetto e può contare su cerchi in lega da 18” su ruote all-terrain, nuove sospensioni e un telaio irrigidito.

La Defender si affida sempre al motore P300 Ingenium 2 litri quattro cilindri da 300 CV, il quale è stato modificato con un impianto di scarico sportivo e con un sistema di raffreddamento più efficiente.

Una porta d’accesso alla Dakar

A guidare la Land Rover il 26 marzo sarà Mark Higgins (assieme alla copilota Claire Williams), tre volte campione del Rally della Gran Bretagna e stunt driver in numerosi film di James Bond, tra cui Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time To Die.

Il Rally North Wales di Dolgellau - lo ricordiamo - è uno degli eventi più duri di tutto il Regno Unito e a contenere la vittoria ad Higgins saranno altri 11 team, tutti alla guida di una Defender modificata per sopportare le condizioni più estreme.

Tra l’altro, la Bowler Defender Challenger è concepita per essere una “competizione d’accesso” per altri eventi di rally raid come la celebre Dakar. Chissà, quindi, se in futuro vedremo questa stessa Land Rover partecipare ad una delle corse più impegnative al mondo.