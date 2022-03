Aprirà a Berlino il nuovo polo tecnologico di Bugatti e Rimac, dove si studieranno e si disegneranno le future hypercar elettriche del nuovo Brand. L'azienda sarà una sussidiaria del Gruppo e si chiamerà Bugatti Rimac Gmbh.

La supervisione sarà affidata al neo-annunciato Direttore del design Bugatti-Rimac, Achim Anscheidt e al CTO del nuovo Brand, Emilio Scervo.

Cambiamenti non radicali

Insieme all'annuncio della creazione del nuovo hub di progettazione, il Brand ha anche reso noti i futuri piani di sviluppo degli attuali stabilimenti.

La produzione delle Bugatti continuerà, proprio come oggi, a Molsheim in Francia. Allo stesso modo anche le auto Rimac continueranno a essere prodotte nello storico stabilimento del Brand di Zagabria.

A cambiare sarà invece la sede globale dell'intero Gruppo che sarà posta proprio nella capitale croata, nel nuovissimo Campus Rimac di 100.000 metri quadri, recentemente realizzato con un investimento da 200 milioni di euro.

I centri di sviluppo di Zagabria e Berlino collaboreranno a stretto contatto per realizzare le hypercar del futuro, studiando costantemente le nuove tecnologie per applicarle ai futuri mezzi stradali.

Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, ha dichiarato:

Bugatti Rimac GmbH è una nuova entusiasmante espansione del business. Questa nuova filiale sarà profondamente coinvolta in molti entusiasmanti progetti di hypercar che non vediamo l'ora di condividere con il mondo. Il nostro team si espande giorno dopo giorno e Bugatti Rimac GmbH rappresenta un'opportunità per i migliori del settore di unirsi a noi, dimostrare le proprie capacità e far parte di un'azienda che sta ridefinendo l'hypercar.

Perché Berlino

Il Gruppo nel comunicato rilasciato alla stampa ha spiegato brevemente il perché della scelta della capitale tedesca per la creazione del nuovo polo ingegneristico.

Secondo il Brand, Berlino da decenni è ormai un vero e proprio incubatore tecnologico, rappresentando l'eccellenza tra le città che alimentano le start-up. Proprio dalla capitale tedesca, nel decennio appena concluso, sono emersi infatti gli attuali volti del design mondiale, non solo automobilistico, e sono nate alcune tra le aziende tecnologiche più importanti di tutta Europa, come per esempio la stessa Gigafactory di Tesla.

La città è quindi risultata una scelta quasi ovvia per un'azienda che, almeno sulla carta, introdurrà tante innovazioni tecnologiche nel settore.

Achim Anscheidt, Design Director di Bugatti Rimac, ha dichiarato: