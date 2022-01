Bugatti non passerà all'elettrico o almeno non la farà con la prossima hypercar attesa per il 2024. La conferma arriva da Mate Rimac, l'ad di Bugatti Rimac, che in un nuovo video ufficiale ribadisce la sua intenzione di non svelare i piani del marchio francese, ricordando però che "c'è un futuro in Bugatti per i motori a combustione interna".

In pratica si stratta di una seconda rassicurazione, dopo quella di luglio 2021, fatta dal nuovo amministratore delegato a tutti i clienti che vogliono continuare a guidare una nuova Bugatti con pistoni, benzina e scarichi urlanti.

Vi stupiremo, parola di Mate Rimac

Nello stesso video Rimac dice anche:

Mate Rimac

"Vi stupiremo, vi sorprenderemo in particolare con caratteristiche mai viste prima su altre auto e spingeremo ancor più nella direzione dei motori a combustione. Rimarrà intatta la qualità e la personalità del marchio Bugatti, fedele alle origini, ma verso una crescita. È un impegno di Bugatti Rimac e mio personale di mantenere questa promessa, non negoziabile. La maestria di Bugatti verrà portata avanti e intendiamo anche migliorarla. Prometto anche, come "car guy" e cultore della tecnologia e dei motori, perseguirò solo il meglio, qualcosa che potrà ispirare le nuove generazioni.

Il giovane croato fondatore di Rimac Automobili ricorda anche il nuovo assetto della dirigenza di Bugatti Rimac. Mate Rimac è l'amministratore delegato (Ceo), l'italiano Emilio Scervo è il direttore tecnico (Cto), Christophe Piochon è il direttore operativo (Coo) e Larissa Fleischer è il direttore finanziario (Cfo).

Bugatti Rimac, la dirigenza

In arrivo una Bugatti ibrida?

Cosa significa nella pratica questa ennesima difesa del motore a benzina da parte di Mate Rimac? Ancora non sappiamo con certezza se l'erede della Bugatti Chiron avrà ancora il motore W16 di 8 litri o un nuovo propulsore ibrido, ma è ormai certo che non sarà elettrica al 100%.

Bugatti Custom Chiron Pure Sport

La produzione delle Chiron (tutte vendute) dovrebbe terminare proprio nel 2024, anno di consegna delle ultime Bugatti Bolide e di presentazione della nuova hypercar che, nelle parole di Rimac, "non sarà un restyling o un'ibridizzazione della Chiron, ma una vettura completamente nuova". Ed è anche certo che non sarà una copia della Rimac Nevera.

La nuova struttura societaria di Rimac Group

Qui sotto trovate invece uno schema societario semplificato di Rimac Group