Stavate pensando di spendere i risparmi di una vita su una Bugatti? Troppo tardi. Le Chiron e Bolide sono andate tutte vendute e il marchio francese non ne produrrà altri esemplari. Si è chiuso così un 2021 da record per Bugatti che, insieme alle due esclusive hypercar, ha consegnato anche l’unica La Voiture Noire da 11,7 milioni di euro ad un misterioso cliente.

Cresce la “febbre da hypercar”

In totale, nel 2021 sono state 150 le nuove Bugatti vendute. Tra queste, 40 clienti hanno scelto la Bolide, il modello più estremo mai prodotto dalla Casa francese. Presentata a The Quail e visto in Italia durante il Milano Monza Open Air Motor Show, la Bolide ha 1.600 CV ed è stata pensata esclusivamente per la pista.

L’impossibilità di guidarla su strada e il prezzo da 4 milioni di euro, però, non hanno minimamente scoraggiato gli acquirenti, i quali dovranno aspettare il 2024 prima di poterci salire a bordo.

Sempre nello scorso anno, Bugatti ha consegnato tutti gli esemplari di Divo e iniziato le consegne delle Chiron Super Sport 300+, oltre ad aver aperto quattro nuovi showroom a Tokyo, Singapore, Riyadh e Manchester.

I programmi per il 2022

I progetti per il futuro di Bugatti sono altrettanto interessanti. Prima di tutto, la Casa consegnerà le 10 Centodieci e gli 80 esemplari di Super Sport. A rendere ancora più importante il 2022, però, è l’inizio della collaborazione tra Bugatti e Rimac.

Bugatti Chiron Super Sport

La partnership riguarderà 435 dipendenti, di cui 300 al lavoro nella sede di Zagabria e 135 a Molsheim. In più, l’alleanza potrà contare su 180 ricercatori del centro di sviluppo Volkswagen a Wolfsburg.

Bugatti e Rimac hanno promesso di realizzare “veicoli unici e straordinari”. Vedremo quali saranno i primi frutti di questo “Dream Team”.