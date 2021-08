Il mondo delle supercar ha avuto una scossa, a inizio luglio, quando è stato reso noto l’annuncio della joint-venture tra Bugatti e Rimac, con la quale la piccola azienda fondata dal giovane ingegnere croato Mate Rimac è diventata azionista di maggioranza del produttore di Molsheim.

Sono state dette molte cose su ciò che potrebbe riservare il futuro per entrambi i marchi, ma forse le informazioni più significative finora raccolte provengono direttamente dallo stesso Mate Rimac che ha parlato di un nuovo progetto in arrivo per la Casa francese.

Nuovo modello in sviluppo da un anno

Durante l’evento Monterey Car Week, il noto collezionista di Bugatti, Manny Khoshbin, ha avuto occasione di scambiare qualche parola con Rimac davanti a una telecamera. Nonostante l’argomento principale del video fosse in realtà l'Hennessey Venom F5, l'informazione più interessante è stata la rivelazione di Rimac dell’arrivo di una nuovo modello Bugatti.

Il ragazzo prodigio delle hypercar elettriche afferma che si tratta di un’auto completamente nuova, non derivata da nessun attuale modello, che è in fase di sviluppo nell’ultimo anno. Non svela particolari dettagli sulla Bugatti di prossima generazione, ma continua dicendo che sarà probabilmente mostrata ai clienti entro il 2022.

Debutto previsto entro tre anni

Probabilmente il modello verrà ammirato in esclusiva solo da pochi VIP selezionati, ma è comunque sorprendente la notizia dell’arrivo di una Bugatti completamente nuova e prossima alla produzione. Rimac precisa che la presentazione al pubblico dell’auto dovrebbe essere avvenire entro tre anni.

Lo scambio di battute tra i due si conclude con Khoshbin che si rivolge direttamente alla telecamera, dicendo che "un sacco di cose interessanti stanno uscendo" da Bugatti-Rimac. Difficile dire se ha avuto ulteriori informazioni sull'hypercar di nuova generazione, ma se così fosse, non sono state rivelate in video.

Grandi progetti per il futuro

Queste sono le prime informazioni riguardo la nuova hypercar Bugatti già in fase di sviluppo, ma non è che il primo indizio di grandi progetti previsti dalla fusione Bugatti-Rimac. In un'altra intervista rilasciata di recente Mate Rimac alludeva a "qualcosa di assolutamente folle a cui nessuno pensa" per quanto riguarda il leggendario marchio francese.

Potrebbe trattarsi di un modello ibrido dalle prestazioni elevatissime o forse di un'inedito SUV Bugatti, ma, almeno per ora, si rimane nel campo delle ipotesi, in attesa di nuove informazioni dalla Casa francese.