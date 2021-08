Cosa c’è di più estremo di una Bugatti con motore 8.0 W16? La risposta è più semplice di quanto sembra: una Bugatti 8.0 W16 leggerissima.

Pensata inizialmente come un prototipo one-off, la Bolide è destinata alla produzione vera e propria. Cavalcando l’onda del successo della concept, il marchio francese ha annunciato che realizzerà 40 esemplari.

Un’atleta con un cuore potentissimo

La Bugatti Bolide è stata creata proprio partendo dal mostruoso motore W16 con quattro turbo. Il team di ingegneri ha cercato di realizzare un corpo vettura che permettesse al “cuore” di lavorare nel migliore dei modi. Il risultato è un’hypercar estrema nelle forme e nelle prestazioni con un’aerodinamica talmente sofisticata da essere più vicina a quella di una Formula 1 che ad un’auto “normale”.

Del resto, la Bolide è stata sviluppata seguendo anche gli standard di sicurezza internazionali stabiliti dalla FIA. A tal proposito, l’auto è compatibile col sistema HANS (il supporto di sicurezza per testa e collo presente anche nelle F1), un estintore automatico e una cintura di sicurezza a 6 punti.

La scocca e il motore sono stati ottimizzati per ridurre il peso a soli 1.450 kg, ovvero circa mezza tonnellata in meno di una Chiron. Così la Bolide si prepara ad essere il compagno perfetto per i track days.

Tanto veloce quanto esclusiva

La leggerezza della Bugatti si combina coi 1.850 CV erogati dal W16 e ottenuti grazie all’utilizzo di carburante da corsa a 110 ottani. Se si utilizza una più “comune” benzina a 98 ottani, invece, la potenza si “ferma” a 1.600 CV, mentre la coppia rimane di 1.600 Nm ed è disponibile già a 2.250 giri.

L’assetto della Bolide è stato ottimizzato per la pista con un impianto di scarico e un sistema di raffreddamento migliorati che consentono una risposta del motore più “cattiva” ed immediata.

Così Stephan Winkelmann, Presidente di Bugatti:

“Si tratta di un’auto estrema, ma altrettanto sicura per dare ai clienti la possibilità di provare emozioni in pista senza precedenti. Siamo contenti di essere riusciti a creare una Bugatti molto simile al prototipo e migliore in termini di design, qualità e sicurezza”.

L’hypercar verrà affinata nei prossimi mesi in vista delle prime consegne previste nel 2024 al prezzo di 4 milioni di euro (tasse escluse) per ogni esemplare.

La Bugatti Bolide vista dal vivo al Milano Monza Motor Show