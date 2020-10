8 / 12

Qui abbiamo la velocità in chilometri orari che questa Bugatti Bolide sarebbe in grado di raggiungere. Ancora, in ogni caso, sulla carta, ma non è la velocità massima che Bugatti nel comunicato stampa definisce "chiaramente superiore a 500 km/h".

Non sappiamo di quanto. Quello che sappiamo è che i 500 km/h sono il riferimento per i dati di accelerazione e frenata, così espressi dalla Casa che dichiara uno 0-500 km/h in 20,16 secondi e un 0-500-0 km/h in 33,62 secondi.