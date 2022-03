Presentata come prototipo durante il Salone di Ginevra del 1989, l'Alfa Romeo SZ è ancora considerata oggi una delle auto dal design più particolare mai realizzate dalla Casa di Arese.

Uno dei primissimi esemplari prodotti è stato recentemente restaurato in ogni minimo dettaglio per essere pronto a percorrere le passerelle di alcuni tra i concorsi di bellezza automobilistica più famosi al mondo.

Fatta in casa

Il lavoro è stato eseguito da FCA Heritage, la branchia del Gruppo Stellantis che si occupa dei progetti di restauro delle Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth storiche.

La divisione ha recentemente pubblicato le prime foto della S.Z. completamente restaurata nel suo originale colore rosso. Questo particolare esemplare è un ex muletto di sviluppo proveniente dalla pista di prova Alfa Romeo di Balocco ed è stato utilizzato nelle foto ufficiali di presentazione dell'auto.

Trattandosi di una delle primissime auto assemblate, presenta alcune piccole differenze rispetto ai modelli successivi, come il volante di forma differente e il colore di sfondo del quadro strumenti, non in linea con quello utilizzato successivamente sugli esemplari prodotti in serie.

Fotogallery: Foto - L'Alfa Romeo SZ restuarata dal centro Heritage di FCA

7 Foto

Ricostruita da zero

Il team che ha lavorato su questa classica del Biscione si è occupato di sistemare ogni minimo dettaglio fuori posto dell'auto. La carrozzeria, per esempio, è stata completamente smontata fino al telaio nudo, che è stato a sua volta completamente riverniciato. Allo stesso modo gli interni, che sono stati rifoderati e ricondizionati secondo le specifiche dell'auto originale.

Purtroppo non sono giunte notizie riguardo lo stato del motore, anche se probabilmente il lavoro svolto dalla divisione Heritage di FCA ha riguardato anche la componentistica meccanica, tra cui il motore Busso.

Parlando di questo mitico motore italiano, si tratta del V6 da 3,0 litri a 12 valvole da 207 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce e alla trazione posteriore, per un'accelerazione dichiarata all'epoca, lo 0-100, di 7 secondi.