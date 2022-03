In attesa del restyling di metà carriera per Alfa Romeo Giulia e Stelvio, la Casa di Arese presenta una nuova versione speciale. Si chiama Estrema e raccoglie sotto di sé tutte quelle dotazioni tecniche tipiche della Quadrifoglio, mantenendo però uno stile più "borghese".

Diesel o benzina, nelle mappature più potenti da 210 CV e 280 CV, e con trazione integrale Q4, non hanno ancora i controlli disinseribili e vengono presentate a Hinwill, al quartier generale della Sauber F1 Team. Ecco come vanno.

Esterni

L'allestimento Estrema si riconosce subito all'esterno per i cerchi in lega neri dedicati, simili a quelli delle versioni Quadrifoglio, e per tutti i dettagli tipici Alfa in fibra di carbonio. Per esempio nel materiale leggero sono realizzati gli specchietti, i diffusori anteriori e posteriori e la calandra anteriore con il logo del Biscione.

Non manca il vistoso badge Estrema nella tipica posizione Alfa Romeo, scritta anch'essa di colore nero che si mimetizza abbastanza con il colore della carrozzeria, per generare un effetto finale di mistero e curiosità quando si incontrano queste vistose auto nere per strada.

Interni

All'interno cambiano invece poco rispetto alle versioni che già conosciamo della berlina e del SUV di Arese. Con interni misti pelle nera e alcantara con cuciture rosse e piccoli dettagli in carbonio sulla plancia, mantengono la buona abitabilità posteriore delle versioni più classiche, compreso il bagagliaio, senza rinunciare a qualche dettaglio sportivo in più.

Nella parte più bassa del tunnel, troviamo il pomello del cambio ZF a 8 rapporti che resta invariato rispetto alle altre versioni, così come lo sportivo volante in pelle con cuciture rosse e tutta la dotazione di serie di Infotainment e sistemi ADAS, gestibili dalle razze del volante. Non mancano infine i sedili sportivi anteriori presi in prestito dalla versione Veloce. Di serie, infine, anche l'impianto audio Harman Kardon da 14 altoparlanti.

Guida

Calandosi alla guida, Giulia e Stelvio Estrema regalano grandi soddisfazioni. Merito sicuramente delle sospensioni a controllo elettronico e del differenziale posteriore autobloccante per la trazione Q4, entrambi di serie. Il tutto è abbinato alla pluri-collaudata piattaforma Giorgio, ormai un must per le auto italiane con motore longitudinale.

Il 2.0 Turbo benzina e il 2.2 Turbo diesel, ricordiamo da 280 CV e 210 CV, garantiscono sempre una buona dose di potenza in ogni situazione. Abbinati al cambio automatico ZF permettono a Giulia e Stelvio di avere prestazioni di tutto rispetto, anche in curva dove le sospensioni a controllo elettronico svolgono un ottimo lavoro per mantenere le due auto dritte, assorbendo anche molto bene le asperità della strada. Un optional, questo, che consigliamo sempre anche nei nostri Perché Comprarla.

Sempre parlando di curve, vale la pena menzionare la trazione integrale Q4, di serie per questo allestimento, con ripartizione di serie più posteriore che anteriore per un comportamento di guida sportivo, ma anche in grado di dare sicurezza alla guida sui fondi a scarsa aderenza.

Sia per Giulia che per Stelvio, per la versione Estrema sono di serie le gomme più grandi a listino, nel caso della prima da 19 pollici e per il SUV da 21 pollici, abbinate agli accessori citati prima contribuiscono a garantire un'ottima tenuta di strada alle due auto.

Curiosità

Ci saremmo aspettati questa versione estrema basata sulla motorizzazione 2.0 Turbo benzina da 210 CV con differenziale posteriore Q2, almeno per quanto riguarda la Giulia, come successo, tra l'altro, per il mercato inglese. Ma si sa, non si può avere tutto dalla vita e siamo già curiosi di vedere e toccare con mano i prossimi restyling delle due auto di Arese.

Prezzi

I prezzi di Alfa Romeo Giulia e Stelvio estrema partono rispettivamente da 67.600 euro e 75.400 euro, con i quali potrete portarvi a casa le ultime due Alfa Romeo pre-restyling in edizione limitata, magari con una futura rivalutazione collezionistica in futuro (soprattutto per le motorizzazioni benzina).

La Casa di Arese non ha però ancora specificato di quali optional saranno dotabili le due auto, trattandosi di allestimenti già ricchi il listino a cui attingere sarà probabilmente minimo.